Mueren 10 personas en ataque balístico ruso en Ucrania

Los equipos de emergencia acudieron a la zona, donde también resultaron dañadas 27 viviendas y 44 vehículos, añadió Oliinyk

Un ataque ruso contra un sitio cerca de Kiev donde se realizaba un evento de la industria de defensa mató el viernes al menos a 10 personas e hirió a alrededor de 100, indicaron funcionarios del gobierno y de la industria ucranianos.

El ataque con misiles balísticos se produjo un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reunió en Kiev con altos representantes de Raytheon, la empresa estadounidense que fabrica los sistemas de defensa antiaérea Patriot que su país tanto necesita para contrarrestar los devastadores misiles balísticos que Rusia utiliza para avanzar en su invasión. Raytheon no ha respondido a un correo electrónico en que se preguntaba si alguno de sus trabajadores estaba en el evento.

“Los misiles para los sistemas Patriot son la prioridad número uno”, dijo Zelenskyy en redes sociales, donde denunció el ataque.

El ataque impactó un sitio de entrenamiento militar operado de forma privada que albergaba un evento, escribió en Facebook el jefe interino de la administración militar regional, Ruslan Oliinyk, citando información preliminar. El sitio está a unos 20-30 kilómetros (12-19 millas) del centro de Kiev, en el distrito de Bucha.

Los equipos de emergencia acudieron a la zona, donde también resultaron dañadas 27 viviendas y 44 vehículos, añadió Oliinyk.

El Consejo de la Industria de Defensa de Ucrania, que se describe a sí mismo como la mayor asociación del país de fabricantes privados de defensa, indicó que representantes de la industria estaban en el sitio cuando fue alcanzado, aunque no ha proporcionado más detalles.

Ruslan Kravchenko, el fiscal general del país, abrió una investigación por crímenes de guerra sobre el ataque y un caso penal separado por posible negligencia en la organización del evento.

Los investigadores examinarán quién aprobó su ubicación, el momento y el formato, y si se tomaron precauciones adecuadas, dijo Kravchenko.

El gobierno ucraniano impuso restricciones informativas sobre el ataque.

Por otra parte, un ataque ucraniano contra una planta militar en Rusia mató a seis personas e hirió a otras 26, indicó el gobernador regional.