Ataque ruso a gran escala sobre Ucrania causa cinco muertes

Rusia lanzó un fuerte ataque nocturno con 53 misiles y 496 drones contra Ucrania el domingo, impactando nueve regiones y dejando un saldo de cinco personas muertas, según informaron las autoridades ucranianas.

Los ataques, que Moscú afirmó dirigidos contra el "complejo militar-industrial" y las instalaciones energéticas ucranianas, tuvieron como objetivo principal la infraestructura civil.

Leópolis fue la zona más golpeada, donde cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, murieron en el mayor asalto aéreo contra la ciudad occidental y su región desde el inicio de la invasión en 2022. El ataque dejó a distritos de la ciudad sin electricidad y con el transporte público suspendido por horas.

En Zaporiyia, un asalto aéreo mató a una mujer e hirió a nueve personas, destruyendo edificios residenciales y dejando a unas 73.000 viviendas sin electricidad.

En Sloviansk, seis personas, incluido un niño, resultaron heridas tras el impacto de una bomba aérea guiada en un bloque de apartamentos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reiteró su llamado a los socios occidentales para que envíen defensas antiaéreas adicionales para combatir el "terror aéreo" ruso, que busca "destruir nuestra infraestructura civil ahora, antes del invierno: nuestra infraestructura de gas, generación y transmisión de electricidad".

Estos ataques se intensifican antes del invierno, un patrón que se repite desde 2022 en un intento de utilizar el frío como arma al negar a los civiles calefacción, luz y agua. El ataque del domingo causó "nuevos daños a gran escala" en la infraestructura de gas.

Por su parte, Rusia reportó haber derribado más de 82 drones ucranianos durante la noche y el día en el suroeste del país, donde los drones causaron daños en casas y una línea eléctrica en la región fronteriza de Belgorod.

