Ucrania vuelve a atacar San Petersburgo tras rechazo de diálogo

Un nuevo ataque masivo con drones lanzado por Ucrania contra San Petersburgo volvió a poner en evidencia la capacidad de Kiev para golpear objetivos estratégicos en territorio ruso, apenas un día después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazara la propuesta de diálogo directo planteada por su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Las autoridades rusas pidieron a la población permanecer en sus hogares mientras los sistemas de defensa aérea respondían a una de las ofensivas más amplias registradas en los alrededores de la segunda ciudad más importante de Rusia. El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, advirtió además sobre posibles interrupciones en los servicios de internet móvil debido a las medidas de seguridad implementadas.

Rusia reporta cientos de drones interceptados

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche fueron derribados 376 drones ucranianos en distintas regiones del país. Tan solo en la región de Leningrado, que rodea a San Petersburgo, las autoridades locales informaron la destrucción de 141 aeronaves no tripuladas.

Por su parte, Zelenskyy aseguró que las fuerzas ucranianas dirigieron el ataque hacia instalaciones vinculadas con la Marina rusa y una base ubicada en Kronstadt, a unos kilómetros de San Petersburgo. El mandatario afirmó que los drones recorrieron cerca de 1.000 kilómetros antes de alcanzar sus objetivos.

Aunque las autoridades rusas no reportaron víctimas tras la ofensiva, el episodio representa un nuevo desafío para el Kremlin, que durante meses ha intentado transmitir la imagen de que la guerra se mantiene lejos de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos rusos.

La ofensiva ocurre tras negativa de Putin

El ataque se produjo poco después de que Putin descartara reunirse personalmente con Zelenskyy para discutir una posible salida negociada al conflicto. El presidente ruso aseguró que no veía “ningún sentido” en sostener un encuentro cara a cara con su contraparte ucraniana.

La propuesta había sido planteada por Zelenskyy mediante una carta pública en la que también cuestionó el prolongado periodo de Putin en el poder. La negativa rusa fue respondida por funcionarios ucranianos con nuevas advertencias sobre la continuidad de las operaciones de largo alcance.

Los ataques a distancia ganan protagonismo

Mientras el frente terrestre registra avances limitados y ambos ejércitos enfrentan dificultades para modificar significativamente sus posiciones, los ataques con drones se han convertido en una de las principales herramientas militares de ambos bandos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo que la presión sobre Rusia continuará aumentando y advirtió que no existen zonas completamente protegidas frente a las capacidades de ataque de largo alcance desarrolladas por Kiev.

En paralelo, Rusia también mantuvo sus bombardeos sobre territorio ucraniano. Durante la noche lanzó 272 drones de ataque, de los cuales las defensas aéreas de Ucrania afirmaron haber derribado 249. Los ataques dejaron al menos una persona fallecida y varios heridos en distintas regiones del país, según reportes de autoridades locales.

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