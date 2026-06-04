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Internacional

Ataque de Ucrania en Crimea deja tres muertos y siete heridos

El líder prorrusa, Serguéi Axiónov, confirmó a través de su canal de Telegram que el ataque tuvo como objetivo instalaciones no residenciales

  • 04
  • Junio
    2026

El Ejército de Ucrania lanzó una nueva ofensiva con drones durante la noche de este miércoles contra la anexionada península de Crimea, ataque que dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y siete más lesionadas, informaron autoridades prorrusas de la región.

El líder de la administración prorrusa de Crimea, Serguéi Axiónov, confirmó los hechos a través de su canal oficial de Telegram, donde detalló que el ataque tuvo como objetivo instalaciones no residenciales.

“A consecuencia de un ataque enemigo contra instalaciones no residenciales murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, según datos previos”, escribió el funcionario.

Servicios de emergencia atienden la zona afectada

Axiónov señaló que elementos de los servicios de emergencia y rescate trabajan en el lugar para atender a los afectados y evaluar los daños provocados por la ofensiva.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y deseó una pronta recuperación a las personas lesionadas.

Por su parte, el gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, informó que los sistemas de defensa antiaérea rusos lograron interceptar cerca de una veintena de drones en tres distintos barrios de la ciudad.

Rusia reporta el derribo de 272 drones ucranianos

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades rusas, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 272 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, además de la península de Crimea y áreas ubicadas sobre los mares Negro y Azov.

El nuevo ataque se suma a la escalada de ofensivas con drones que ambas partes han intensificado en los últimos meses, en medio del conflicto armado que continúa afectando diversas regiones de Ucrania y territorios bajo control ruso.


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