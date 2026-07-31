El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, informó que los equipos de emergencia trabajaban para localizar a posibles sobrevivientes dentro del edificio

Inicio / Internacional / Ataque ruso con misiles y drones deja tres muertos en Kiev

Al menos tres personas murieron y más de una docena resultaron heridas durante un ataque combinado de Rusia con misiles balísticos y drones contra Kiev, que provocó daños en edificios residenciales, incendios y nuevas operaciones de búsqueda entre los escombros.

La ofensiva comenzó durante la noche del viernes y se prolongó hasta la madrugada del sábado, cuando más de una docena de explosiones fueron escuchadas en diferentes zonas de la capital ucraniana.

Los cuerpos de emergencia desplegaron brigadas de rescate, bomberos y paramédicos en los distritos afectados, mientras continuaba la revisión de estructuras ante la posibilidad de que varias personas permanecieran atrapadas.

Edificios residenciales sufren derrumbes parciales

Uno de los puntos con mayores daños fue el distrito de Solomianskyi, donde un edificio residencial de cinco pisos resultó afectado por la caída de escombros. Las primeras evaluaciones reportaron daños en la estructura y un incendio en el patio del inmueble.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, informó que los equipos de emergencia trabajaban para localizar a posibles sobrevivientes dentro del edificio. Al menos cinco de las personas lesionadas requirieron hospitalización.

En el distrito de Shevchenkivskyi, otro inmueble residencial presentó un colapso parcial en sus pisos primero y segundo. Los rescatistas también recibieron reportes de habitantes que podrían encontrarse debajo de los restos de la construcción.

La ofensiva alcanzó además el distrito de Darnytskyi, donde varios almacenes fueron consumidos por el fuego. Las autoridades no habían determinado la magnitud total de los daños al concluir los primeros trabajos de emergencia.

Ataque ocurre después de otra ofensiva contra Ucrania

El nuevo bombardeo se produjo apenas dos días después de que Rusia lanzara una ofensiva de gran escala contra distintas regiones ucranianas, con un saldo de 10 civiles fallecidos y más de 50 personas heridas.

Durante aquel ataque se utilizaron misiles y drones contra objetivos ubicados en diferentes puntos del país. Uno de los proyectiles ingresó al espacio aéreo de Polonia, lo que elevó la tensión ante la proximidad de los bombardeos con el territorio de un integrante de la OTAN.

Rusia ha intensificado durante los últimos meses sus ataques contra Kiev, mientras Ucrania enfrenta dificultades para interceptar misiles balísticos, debido a su velocidad y a la cantidad limitada de sistemas de defensa aérea capaces de neutralizarlos.

Zelenskyy insiste en solicitar más sistemas Patriot

El presidente Volodymyr Zelenskyy reiteró que los interceptores para los sistemas Patriot representan una prioridad para proteger las ciudades ucranianas frente a este tipo de ofensivas.

“Los ataques aéreos rusos contra nuestro país continúan y la defensa aérea, específicamente los interceptores para los sistemas Patriot contra misiles balísticos, sigue siendo de máxima prioridad”, expresó el mandatario.

Zelenskyy informó que conversó con el vicepresidente estadounidense JD Vance sobre las necesidades defensivas de Ucrania y acerca de la reunión que sostuvo previamente en Washington con el presidente Donald Trump.

Trump había planteado durante una cumbre de la OTAN la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar sistemas Patriot. Sin embargo, posteriormente señaló que todavía no había tomado una decisión definitiva sobre el tema.

Mientras continúan las labores de rescate en Kiev, las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría modificarse conforme los equipos logren ingresar a las áreas colapsadas y concluyan la inspección de los inmuebles afectados.