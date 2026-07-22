Confirman hutíes ataque a petroleros saudíes en mar Rojo

El grupo aseguró que empleó misiles y drones contra dos buques y advirtió que responderá con nuevas ofensivas si Arabia Saudita mantiene acciones militares

Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves que lanzaron un ataque con misiles y drones contra dos petroleros de Arabia Saudita que, según afirmaron, violaron el bloqueo naval impuesto por el grupo en el mar Rojo.

De acuerdo con un comunicado difundido en Telegram, la ofensiva impactó a los buques Encelia y Layla, lo que provocó un incendio de gran magnitud en ambas embarcaciones.

Por su parte, la cadena iraní Press TV informó que uno de los petroleros saudíes fue alcanzado por un misil a unos 70 kilómetros al norte de la frontera con Yemen y permanece en llamas. El reporte señala que la embarcación transportaba alrededor de 500,000 barriles de petróleo y había zarpado del puerto de Yanbu.

Los hutíes señalaron que la operación forma parte de su respuesta al "asedio injusto y opresivo" que, aseguran, Arabia Saudita ha mantenido durante los últimos 12 años contra Yemen.

El grupo indicó que utilizó misiles balísticos, misiles de crucero y drones para ejecutar el ataque, el cual, afirmaron, logró impactos directos sobre los objetivos previstos.

Asimismo, sostuvieron que durante la operación obligaron a retirarse a unas diez embarcaciones adicionales que navegaban por la zona, como parte de las acciones derivadas del bloqueo marítimo.

En su comunicado, los hutíes aseguraron que la ofensiva reafirma la estrategia que denominan "asedio por asedio" y advirtieron que responderán con nuevos ataques si Arabia Saudita incrementa las operaciones militares contra Yemen.

"Aseguramos al enemigo saudí que cualquier insensatez o agresión dirigida contra nuestro país se enfrentará con operaciones a gran escala en lo más profundo de su territorio", advirtió el grupo en el mensaje difundido a través de Telegram.

Hasta el momento, las autoridades de Arabia Saudita no han informado de manera oficial sobre los daños ocasionados por el ataque ni sobre posibles víctimas derivadas del incidente.