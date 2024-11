Ataque suicida en ciudad paquistaní deja más de 20 muertos

Un ataque suicida en una estación de tren en la ciudad de Quetta, Pakistán, dejó al menos 26 muertos y 62 heridos, algunos de ellos en estado crítico.

El atentado ocurrió cuando pasajeros esperaban su tren hacia Rawalpindi, una ciudad militar en el norte del país. La explosión se produjo en la estación de tren de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, una región rica en petróleo y recursos minerales, pero también una de las más empobrecidas y desatendidas del país.

Horrific scene at Quetta, Balochistan. As many as 24 persons have been killed in a blast at Quetta Railway Station in Pakistan. Balochs have been fighting for their freedom from Pakistan for past several years. pic.twitter.com/bfJI1cNarj