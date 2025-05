Más de 400 artistas piden proteger sus derechos ante la IA

Más de 400 artistas británicos, incluidos Paul McCartney, Elton John, Dua Lipa y Coldplay, han solicitado al primer ministro Keir Starmer medidas para proteger sus derechos de autor frente al uso no autorizado de sus obras por parte de la inteligencia artificial (IA).

En una carta abierta publicada en The Times, los artistas critican una propuesta del gobierno laborista que relajaría las leyes de derechos de autor, permitiendo a empresas de IA utilizar contenidos sin permiso ni compensación.

"El copyright es vital para las industrias creativas. Nos reconoce como autores de nuestro trabajo y es fuente de ingresos para 2,4 millones de personas en el Reino Unido", señala la carta, firmada también por artistas como Robbie Williams y Annie Lennox.

Esta iniciativa, que incluye un álbum silencioso titulado Is this what you want? con grabaciones de estudios vacíos, busca destacar el riesgo de que la IA explote el trabajo creativo, amenazando la sostenibilidad de las industrias culturales del Reino Unido, que generan más de 151 mil millones de dólares anuales.

Los artistas piden regulaciones que garanticen licencias justas, transparencia y remuneración equitativa para los creadores.

Comentarios