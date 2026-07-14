Declaró que las operaciones contra Irán seguirán mientras considere que aún son necesarias para cumplir los objetivos planteados por su administración

Inicio / Internacional / 'Ataques a Irán seguirán hasta que yo diga': Trump

Donald Trump afirmó que los ataques de EUA contra Irán continuarán hasta que considere que se ha alcanzado el objetivo militar, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de una operación terrestre y aseguró que las capacidades de las fuerzas iraníes han sido debilitadas.

El presidente de EUA, Donald Trump, declaró este martes que las operaciones militares contra Irán seguirán en marcha mientras considere que aún son necesarias para cumplir los objetivos planteados por su administración.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que las fuerzas iraníes han sido "degradadas" de manera considerable, aunque reconoció que todavía mantienen capacidad para responder.

"Seguirán hasta que yo diga que ya es suficiente. Es decir, seguirán. Ya han llegado a ese punto... han sido degradados a un nivel muy bajo", expresó Trump al referirse a las operaciones militares.

Reconoce que Irán aún conserva capacidad de respuesta

El mandatario comparó la situación con la de un combate de boxeo y señaló que, pese a los daños sufridos, Irán conserva parte de su capacidad para continuar enfrentando a las fuerzas estadounidenses.

"Es como un gran boxeador, crees que lo tienes vencido y, de repente, se recupera y te da un golpe. Les queda algo de espíritu de lucha, pero no mucho", afirmó.

Trump añadió que el deterioro del armamento iraní ha sido mayor de lo esperado y aseguró que los resultados de la campaña militar se han obtenido con rapidez.

No descarta una operación terrestre

Durante la entrevista, Trump también fue cuestionado sobre la posibilidad de autorizar una operación terrestre contra Irán y sobre una eventual ofensiva para tomar la isla de Jarg.

El presidente evitó ofrecer una respuesta definitiva y señaló que revelar sus planes sería un error desde el punto de vista estratégico.

Al ser preguntado directamente si descartaba una campaña terrestre, respondió que no quería cerrar esa posibilidad, aunque indicó que solo se llevaría a cabo si la consideraba apropiada.

'Otras fuerzas podrían intervenir'

El mandatario agregó que, en caso de ser necesario, otras fuerzas podrían participar en una eventual operación terrestre, aunque aseguró que EUA ya ha atacado la isla de Jarg en varias ocasiones.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han respondido públicamente a las declaraciones emitidas por Trump durante la entrevista.