Lanza EUA nuevos ataques contra Irán por orden de Trump

El Centcom afirmó que se lanzó una ofensiva para "seguir debilitando su capacidad de atacar a marineros y buques que transitan libremente por Ormuz

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Después de la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses, el Mando Central de EUA (Centcom) aseguró que sus fuerzas armadas comenzaron una nueva oleada contra el país persa.

Mediante un comunicado, el Centcom afirmó que el ataque comenzó a las 17:00 horas, tiempo del este, en donde se lanzó una ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir debilitando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

En el documento, el Comando Central de EUA destacó que esta nueva ofensiva fue "ordenada por el comandante en jefe, Donald Trump, para 'exigir responsabilidades a las fuerzas iraníes'".

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Reportan explosiones en zonas portuarias iraníes

Previo al anuncio de estos ataques, medios iraníes informaron sobre detonaciones cercanas a las localidades portuarias de Sirik, Bandar Abbas, Jask y Qeshm, pero no precisaron más detalles.

Estos ataques a territorio iraní se realizan en medio de la nueva escalada militar entre EUA e Irán.

Centcom reporta más de 140 objetivos atacados

Anteriormente, el Centcom anunció que sus fuerzas atacaron 140 objetivos iraníes durante la noche del sábado al domingo, en su tercera ronda de agresiones contra el país persa.

De acuerdo con el organismo, dichos ataques se produjeron después de que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica detuviera mediante disparos un buque extranjero en el estrecho de Ormuz.

Estas agresiones forman parte de una escalada iniciada el pasado 8 de julio, cuando Washington reanudó los bombardeos para "imponerle" a Teherán "altos costos" por supuestos ataques a mercantes en el estrecho.

Irán responde con ataques a bases de EUA

Ante esto, Irán inició una réplica con misiles balísticos contra objetivos militares estadounidenses en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, y bombardeó con drones un sistema de misiles Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar del Ejército de EUA en Kuwait.

Además de esto, atacó con drones un sistema de comunicaciones y una estación de radar de EUA en Baréin.