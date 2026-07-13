Anticipa Donald Trump nuevos ataques contra Irán

El presidente de EUA afirmó en una entrevista buscará tomar la Montaña Pickaxe, cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantiene como objetivo la denominada Montaña Pickaxe, en Irán, y advirtió que continuará con operaciones militares contra infraestructura vinculada al programa nuclear iraní, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

Durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt, Trump afirmó que EUA buscará tomar la denominada Montaña Pickaxe y envió un mensaje dirigido a las autoridades iraníes.

"Vamos a tomar la Montaña Pickaxe. Díganles a los iraníes que estén preparados", declaró el mandatario.

Trump también sostuvo que Washington mantiene vigilancia permanente sobre esa zona y aseguró que no ha detectado actividad reciente relacionada con el programa nuclear iraní.

Las declaraciones del mandatario se producen después de nuevos intercambios de misiles y drones entre Estados Unidos e Irán, en una escalada que ha elevado la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente.

La Montaña Pickaxe es considerada un punto estratégico

La Montaña Pickaxe se ubica cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, una de las principales instalaciones nucleares de Irán que ha sido blanco de ataques durante el conflicto.

De acuerdo con especialistas, el sitio alberga dos complejos de túneles profundamente fortificados, considerados entre las instalaciones subterráneas más protegidas del país y que, según diversos análisis, estarían fuera del alcance de las bombas antibúnker convencionales del arsenal estadounidense.