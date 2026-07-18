Ataques israelíes dejan nueve muertos en Ciudad de Gaza

Las fuerzas israelíes señalaron que buscaban atacar a un integrante de Hamás y que se encontraban revisando los resultados de la operación.

Al menos nueve palestinos murieron este sábado 18 de julio durante dos ataques israelíes contra diferentes sectores de Ciudad de Gaza, entre las víctimas se encuentran tres niños y adolescentes, mientras varias personas más resultaron heridas.

Los ataques alcanzaron un apartamento y un grupo de personas en los barrios de Nasr y Zeitoun, en medio de un nuevo aumento de las operaciones israelíes dentro del enclave, pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025.

Bombardeo alcanza un apartamento en el barrio de Nasr

El director del Hospital Shifa, Mohammed Abu Selmiya, informó que cinco cuerpos fueron trasladados al centro médico después de que un ataque impactara un apartamento en el barrio de Nasr.

Entre las víctimas se encontraban tres niños y adolescentes de entre 8 y 18 años. Otras seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas menores con edades de entre 8 y 16 años.

El Ejército israelí aseguró que la operación estaba dirigida contra infraestructura de Hamás y afirmó haber identificado integrantes del grupo en esa zona, aunque no proporcionó sus nombres ni presentó información adicional sobre el objetivo.

Segundo ataque deja cuatro muertos en Zeitoun

Horas después, otro ataque israelí alcanzó a un grupo de personas en el barrio de Zeitoun, al sur de Ciudad de Gaza, dejando cuatro muertos y una persona herida de gravedad, según el balance de las autoridades sanitarias.

Las fuerzas israelíes señalaron que buscaban atacar a un integrante de Hamás y que se encontraban revisando los resultados de la operación.

Hasta el momento no se ha ofrecido una explicación detallada sobre las circunstancias en las que murieron las víctimas civiles.

Los ataques forman parte de una intensificación registrada durante los últimos días en distintas zonas de la Franja de Gaza, donde también se han reportado bombardeos contra viviendas, vehículos, campamentos para desplazados y concentraciones de personas.

Continúan las muertes pese al alto el fuego

Aunque el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 redujo las operaciones terrestres de gran escala, los ataques y tiroteos han continuado casi diariamente. Israel sostiene que sus acciones están dirigidas contra integrantes de Hamás y otros grupos armados que representan una amenaza, mientras ambas partes se acusan de incumplir la tregua.

El Ministerio de Salud de Gaza contabiliza al menos 1,127 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos 260 niños. Durante ese mismo periodo también han muerto cinco soldados israelíes.

La dependencia gazatí mantiene en 73,250 el número de palestinos muertos desde el comienzo de la ofensiva israelí. Sus registros no diferencian entre civiles y combatientes, pero señalan que las mujeres y los menores representan aproximadamente la mitad de las víctimas.

La guerra comenzó después del ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, posteriormente Israel inició una ofensiva militar sobre la Franja de Gaza que ha provocado una prolongada crisis humanitaria y el desplazamiento de gran parte de su población.