Israel y Hizbulá pactan tregua, pero persisten los ataques

Medios israelíes reportan un alto el fuego entre Israel y Hizbulá, aunque las operaciones militares continuaron durante las horas previas a su entrada en vigor

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Israel y la milicia chií Hizbulá alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que, según diversos medios israelíes y estadounidenses, entrará en vigor la tarde de este viernes.

Sin embargo, las hostilidades continuaban sobre el terreno mientras se ultimaban los detalles de la tregua.

De acuerdo con información difundida por Haaretz, Ynet y The Times of Israel, que citaron a un alto funcionario israelí, el cese de las operaciones se mantendrá siempre que Hizbulá no reanude los ataques contra territorio israelí.

Los combates no cesan

Pese al anuncio, el Ejército israelí continuó realizando bombardeos en el sur de Líbano. Entre los objetivos alcanzados estuvo la localidad de Nabatieh, mientras que en la comunidad israelí de Zarit se activaron las sirenas de alerta por una presunta infiltración de drones procedentes de Hizbulá.

Al mismo tiempo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Effie Defrin, afirmó que las operaciones militares continuarán hasta recibir instrucciones distintas por parte del Gobierno.

"Mientras no recibamos órdenes diferentes, seguiremos actuando conforme a las directrices del jefe del Estado Mayor", señaló el portavoz, quien también aseguró que el Ejército mantiene libertad para responder a cualquier amenaza.

Netanyahu mantiene postura firme

Horas antes, el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró que las fuerzas israelíes permanecerán en la denominada zona de seguridad del sur de Líbano durante el tiempo que consideren necesario para proteger a las comunidades del norte de Israel.

Durante la jornada, las fuerzas israelíes informaron de nuevos ataques contra posiciones de Hizbulá en el sur libanés y en el valle de la Bekaa, operaciones que dejaron al menos 47 personas fallecidas, además de decenas de heridos y desplazamientos de población.

El cese de hostilidades en el frente libanés fue una de las principales condiciones planteadas por Irán durante las negociaciones con Estados Unidos, requisito que quedó incorporado en el memorando de entendimiento firmado recientemente por ambos gobiernos.

Sin embargo, las conversaciones previstas este viernes en Ginebra para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo fueron aplazadas después de que la delegación iraní cancelara su participación en protesta por los bombardeos israelíes en Líbano.

La suspensión de ese encuentro evidenció además las diferencias crecientes entre Washington y el Gobierno de Israel. Incluso, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declaró recientemente que Israel debe respetar el proceso de paz impulsado con Teherán.