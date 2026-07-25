Atropello masivo en evento LGBTQ+ deja varias víctimas en Berlín

A través de redes sociales, se viralizaron varias imágenes en donde se mostraba la incertudumbre por lo vivido en el lugar

Al menos una persona sin vida y 15 más resultaron lesionadas a causa de un atropello masivo registrado durante el famoso evento LGBTQ+ de Berlín, Alemania.

Autoridades indicaron que algunas de las víctimas tenían heridas que ponían en peligro su vida, debido a que el conductor de una camioneta tipo van se metió entre la multitud y provocó estos hechos.

A través de redes sociales, se viralizaron varias imágenes en donde se mostraba parte de lo vivido en el lugar.

🇩🇪 BERLÍN: UN COCHE SE ESTRELLA CONTRA LA MULTITUD EN EL CHRISTOPHER STREET DAY Y DEJA VARIOS HERIDOS



Berlín, Alemania. Un coche se estrelló contra la multitud durante el Christopher Street Day (CSD), el desfile del orgullo LGBTIQ+ de la ciudad.



Según la policía, varias… pic.twitter.com/72JFRgVF8V — Dani Lerer (@danilerer) July 25, 2026

Autoridades señalaron que la camioneta de color blanco ingresó al parque Tiergarten, que estaba justo al lado de la ruta por la que había pasado antes de la marcha del orgullo, y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol.

Afirmaron que se encontraban en la búsqueda de los sospechosos, pero rápidamente dieron con el posible responsable.

Cientos de miles de personas habían llegado a Berlín el sábado para celebrar en el desfile del orgullo, conocido en Alemania como Christopher Street Day. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

El evento del orgullo frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo de la ciudad fue cancelado alrededor de las 10:15 de la noche y la actuación de una banda en el escenario fue suspendida.