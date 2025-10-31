Aumenta a 31 muertos y 21 desaparecidos en Haití por 'Melissa'

Al menos 31 personas sin vida y 21 desaparecidos en Haití por efectos de Huracán "Melissa", según el informe de la Dirección de Protección Civil difundido este viernes.

La mayor cifra de víctimas mortales se registró al sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas por las crecidas del río La Digue.

Se reportó que un hombre que circulaba en motocicleta resultó herido por la caída de un árbol en Grande Anse, y la persona que lo acompañaba se encuentra desaparecida.

Autoridades anunciaron en la víspera el levantamiento de la alerta en todo el territorio nacional, debido al alejamiento total del fenómeno meteorológico.

Así mismo, más de 1,046 viviendas están inundadas, mientras que más de una treintena de municipios sufren también inundaciones.

"Las fuertes lluvias, los vientos violentos y las marejadas golpearon el Sur, Grande Anse y Nippes causando inundaciones, deslizamientos de tierra y daños agrícolas importantes", subrayó el informe de la Protección Civil.

