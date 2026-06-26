Aumenta a 589 cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela aumentó a 589 muertos y 2,980 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el saldo por los dos terremotos registrados la noche del miércoles aumentó a 589 personas fallecidas y 2,980 heridas, mientras miles de rescatistas mantienen una carrera contrarreloj para localizar sobrevivientes entre edificios colapsados.

Durante un mensaje acompañado por integrantes de su gabinete y mandos militares, Rodríguez dio la bienvenida a brigadas internacionales de rescate que comenzaron a llegar al país para reforzar las labores de búsqueda.

El estado de La Guaira permanece como la zona más golpeada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, cuyos efectos también alcanzaron a Caracas y otras ciudades del norte venezolano.

La Guaira, el epicentro de la tragedia

En calles convertidas en montañas de concreto, vecinos, familiares y voluntarios continúan removiendo escombros en busca de personas atrapadas.

Las escenas se repiten entre edificios derrumbados, viviendas destruidas y calles fracturadas. En distintos puntos aparecieron carteles con fotografías de personas desaparecidas, mientras decenas de familias recorren hospitales y refugios con la esperanza de encontrar noticias de sus seres queridos.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó que 6.76 millones de personas podrían resultar afectadas, de las cuales cerca de 2 millones viven en Caracas.

Loyce Pace, directora regional para América de la Cruz Roja Internacional, advirtió que muchas familias aún tienen miedo de regresar a sus hogares.

"La gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares".

Gobierno declara emergencia nacional

Rodríguez decretó el estado de emergencia apenas unas horas después del desastre y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de $200 millones de dólares destinado a reparar hospitales, viviendas e infraestructura dañada.

Además, hizo un llamado a empresas privadas para poner maquinaria pesada al servicio de las operaciones de rescate.

"Esperamos rescatar a la mayor cantidad posible de personas con vida".

Las autoridades explicaron que el principal aeropuerto del país permanece cerrado debido a los daños estructurales, lo que ha complicado la llegada de ayuda internacional.

Especialistas señalan que la combinación de dos terremotos consecutivos y superficiales amplificó considerablemente los daños.

La ayuda internacional comienza a llegar

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que alrededor de mil rescatistas pertenecientes a 25 equipos internacionales ya se encuentran desplegados o en camino hacia Venezuela.

Entre los primeros países en enviar personal especializado se encuentran México, El Salvador y República Dominicana, cuyos equipos ya trabajan en territorio venezolano.

También arribaron brigadas de España, Chile y Suiza, mientras Alemania moviliza tres aviones militares con personal y equipo de rescate.

A ellos se sumarán especialistas procedentes de Turquía, además del apoyo anunciado por China, Brasil, Portugal, Canadá y Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que Washington activó una respuesta inmediata tras conversar con Delcy Rodríguez.

"Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz".

Desde República Dominicana, el mayor Carlos Olivares resumió el espíritu de la cooperación internacional.

"Ningún país está preparado para brindar la respuesta que se necesita. Para eso están los países vecinos".

Mientras continúan llegando brigadas internacionales y maquinaria especializada, las autoridades mantienen las labores de búsqueda en las zonas más afectadas