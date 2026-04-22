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Internacional

Suben a más de 30 los heridos por fuga química en EUA

Aumenta a más de 30 la cifra de lesionados tras fuga química en Virginia Occidental; el incidente dejó dos muertos y activó operativos de emergencia

  • 22
  • Abril
    2026

Después de que se registrara una fuga química en una planta de Virginia Occidental, Estados Unidos, las autoridades locales anunciaron que el número de lesionados aumentó a más de 30.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la planta de Ames Goldsmith Catalyst Refiners, la cual es una planta de catalizadores de plata que estaba en proceso de cierre.

Horas después de la fuga, las autoridades del condado de Kanawha informaron que dos trabajadores murieron en el incidente y más de 30 buscaron atención médica, incluyendo a siete miembros de los servicios de emergencia que acudieron al lugar para atender el incidente y algunos residentes de la zona circundante.

De acuerdo con la cadena NBC, que cita al presidente de la Comisión de Kanawha, Ben Salango, la fuga se produjo tras una reacción química durante el proceso de limpieza y descontaminación en la planta.

Esta fuga provocó el cierre de una de las vías principales y una orden para que los residentes permanecieran en sus hogares, orden que fue levantada horas más tarde.

Por su parte, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo a través de un comunicado que al menos tres agencias estatales colaboraron estrechamente con el equipo de Gestión de Emergencias del condado de Kanawha para abordar un incidente químico, y que ya se han coordinado las operaciones de limpieza.

"Estamos trabajando las 24 horas del día, sin descanso, junto con los funcionarios locales para garantizar que este incidente sea contenido y que todos los recursos estatales necesarios se encuentren desplegados sobre el terreno para proteger a la comunidad", indicó Morrisey.


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