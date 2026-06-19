Australia reporta primer caso de gripe aviar H5N1 en ave

Las autoridades también analizan el caso de un petrel gigante hallado enfermo el jueves en la misma zona, cuyas muestras arrojaron un resultado positivo

Australia confirmó la detección de la cepa H5N1 de gripe aviar en un ave marina migratoria, un hallazgo que marca un punto clave en la expansión mundial de esta variante altamente contagiosa y que confirma su presencia en todos los continentes.

La ministra de Agricultura australiana, Julie Collins, informó que el caso fue identificado en un págalo pardo localizado en una playa remota del Parque Nacional Cape Le Grand, a unos 700 kilómetros al sureste de Perth.

Detectan el virus en un ave marina migratoria

El ejemplar fue aislado el domingo tras ser encontrado enfermo y murió esa misma noche. Posteriormente, las pruebas confirmaron que estaba contagiado con la cepa H5N1, considerada una de las variantes más agresivas de la gripe aviar por su rápida capacidad de propagación y alta mortalidad en aves silvestres y de corral.

Las autoridades también analizan el caso de un petrel gigante hallado enfermo el jueves en la misma zona, cuyas muestras arrojaron un resultado presuntamente positivo.

Sin embargo, Collins aclaró que hasta el momento no existen indicios de mortalidad masiva ni de contagio en aves de corral, por lo que el sector avícola permanece bajo vigilancia preventiva.

Hasta este hallazgo, Oceanía era el único continente donde no se había confirmado la presencia de la cepa H5N1. La detección en Australia cambia ese panorama y confirma que el virus logró expandirse a escala global.

La gripe aviar H5N1 se ha convertido en una preocupación internacional debido a su impacto en poblaciones de aves silvestres, granjas avícolas y, en algunos casos, mamíferos expuestos al virus.

Desde 2020, una nueva variante ha provocado brotes de gran magnitud en distintas regiones del mundo, con millones de aves muertas o sacrificadas para contener la propagación.

Autoridades refuerzan vigilancia y piden reportar aves enfermas

La jefa de servicios veterinarios de Australia, Beth Cookson, señaló que las autoridades llevaban tiempo preparándose para un escenario de este tipo y que el Comité Consultivo para Enfermedades Animales de Emergencia ya analiza la respuesta a seguir.

Por su parte, la comisionada para las especies amenazadas, Fiona Fraser, indicó que en los próximos días se podrá conocer si el virus logró establecerse en alguna población animal dentro del país.

Las autoridades pidieron a la población evitar el contacto con aves enfermas o muertas y reportar cualquier avistamiento sospechoso, con el objetivo de activar protocolos de vigilancia y reducir riesgos de propagación.

Una cepa con antecedentes de brotes graves

La cepa H5N1 fue detectada por primera vez en 1996 y desde entonces ha provocado diversos brotes en animales alrededor del mundo.

Inicialmente, su presencia se concentró en África, Asia y Europa, pero en 2021 llegó a Norteamérica y en 2022 se extendió al resto del continente americano, generando una de las epidemias de gripe aviar más amplias y prolongadas registradas hasta ahora.

Aunque las infecciones humanas siguen siendo poco frecuentes, las autoridades sanitarias y veterinarias mantienen atención sobre la evolución del virus debido a su capacidad de adaptación y al impacto que puede provocar en la biodiversidad, la producción avícola y la seguridad alimentaria.