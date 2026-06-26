Australia planea endurecer leyes sobre redes sociales en menores

Esta legislación entró en vigor el pasado diciembre y posicionó a Australia como el primer país en el mundo en aprobarla

El gobierno de Australia planea reforzar las leyes que prohíben el uso de redes sociales a menores de 16 años.

El primer ministro Anthony Albanese señaló este viernes que el gobierno respondía a evidencias de la prohibición de que niños pequeños tengan cuentas en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube fue un fracaso.

Ante el parlamento, Albanese aseguró que su gobierno estaba considerando opciones para reforzar el veto.

“Estamos trabajando en eso como una prioridad porque esto es algo con lo que otras generaciones no tuvieron que lidiar, por eso es complejo”

Explicó que su administración se preguntaba si “¿Son las leyes lo más sólidas posible?” y si la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, el organismo de vigilancia de seguridad en línea de Australia, “tiene todos los poderes a su disposición”.

Esta legislación, que entró en vigor el pasado 10 de diciembre, posicionó a Australia como el primer país del mundo en aprobar el alejar a los jóvenes de las redes sociales.

Plataformas como X, Kick, Reddit, Threads y Twitch se enfrentan a multas de hasta 34 millones de dólares si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de niños pequeños.

La experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT de Melbourne, Lisa Given, señaló que la reforma propuesta por el gobierno era una respuesta a los indicios de que la prohibición estaba fallando. Entre esas evidencias figuraban datos que señalaban que siete de cada 10 menores de edad seguían teniendo cuentas en redes sociales.

“Sí, creo que está fallando. Muchos chicos han contado en la prensa que también creen que esto es realmente un ejercicio fallido”.

Sin embargo, no todo es negativo. Países como Reino Unido, Canadá, Brasil e Indonesia han presentado leyes al respecto o anunciaron restricciones o requisitos basados ​​en la edad para el acceso de menores a las redes sociales tras la decisión tomada por los australianos.

Reino Unido restringe redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido anunció este lunes que los menores de 16 años ya no podrán utilizar redes sociales, incluidas aplicaciones como Snapchat, TikTok y YouTube, con el fin de proteger a los jóvenes de contenidos dañinos y del exceso de tiempo frente a la pantalla.

La comunidad británica se une a más países que estipularon este movimiento con base en la edad de los usuarios.