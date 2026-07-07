El primer ministro de Australia recibió críticas tras participar en un juego durante un pódcast y hacer comentarios sobre la cantante Kylie Minogue

Inicio / Escena / Anthony Albanese se disculpa por comentario sobre Kylie Minogue

Anthony Albanese, primer ministro australiano, ofreció disculpas tras haber hecho un comentario que muchos consideraron vulgar sobre la cantante Kylie Minogue, durante una entrevista que concedió a Nikki Osborne.

Y es que una de sus respuestas causó indignación entre grupos de defensa de los derechos de las mujeres y legisladores de la oposición.

Durante el podcast, la presentadora le preguntó a Albanese con cuál de tres celebridades australianas se casaría, saldría o "tendría sexo", una especie de juego que se popularizó en redes sociales.

En un inicio, Albanese no quiso responder, diciendo que se había casado recientemente, pero Osborne insistió y le preguntó a quién elegiría si su matrimonio se rompía, y él respondió: "Kylie, claramente".

"¿Te casarías con Kylie, tendrías sexo con ella y saldrías con ella?", dijo Osborne.

"Todo lo anterior", respondió Albanese.

La respuesta fue duramente criticada, con todo y que en Australia los políticos suelen hablar de temas que incluyen la cultura pop y el deporte cuando son entrevistados.