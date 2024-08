Avión de Donald Trump sufre aterrizaje de emergencia

El avión de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, experimentó un imprevisto problema mecánico mientras se dirigía a Bozeman, Montana, para un mitin programado.

La aeronave, conocida como Trump Force One, tuvo que desviarse debido a una falla técnica y aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional Billings-Logan, ubicado en Billings, Montana.

El problema mecánico en el avión de Trump se produjo este viernes, justo cuando el expresidente se dirigía a Bozeman para su evento político.

Debido a esta contingencia, el equipo de campaña de Trump tomó medidas rápidas para asegurar que el mitin se llevara a cabo según lo planeado. Un funcionario del Aeropuerto Internacional Billings-Logan confirmó que el avión tuvo que hacer una escala no programada en Billings debido a la situación técnica.

Se espera que el expresidente llegue a tiempo para el mitin, que está programado para las 20:00 hora local.

"Su avión tuvo un problema mecánico y se desviará a Billings, luego continuará hacia Bozeman en un jet privado", dijo a un medio estadounidense el funcionario del Aeropuerto Internacional Billings-Logan.

🚨 BREAKING: Trump Force One Diverted To Billings, Montana After Possible Mechanical Issue.



Trump Was On His Way To A Rally In Bozeman, MT.



The plane was diverted to the Billings-Logan International Airport because of it's longer runway. pic.twitter.com/K6re7SJX1F