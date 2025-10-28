Cerrar X
Avioneta se estrella en Kenia; mueren 11 turistas

Una avioneta que transportaba turistas extranjeros de Hungría y Alemania se estrelló el martes en Kenia, dejando un saldo de 11 personas fallecidas

Una avioneta que transportaba turistas extranjeros de Hungría y Alemania se estrelló este martes en Kenia, dejando un saldo de 11 personas fallecidas.

La compañía aérea Mombasa Air Safari informó que la aeronave llevaba 10 pasajeros, ocho húngaros y dos alemanes, y un capitán keniano.

"Lamentablemente, no hay supervivientes", señaló la empresa en un comunicado.

La Autoridad de Aviación Civil indicó que el accidente ocurrió en Kwale, cerca de la costa del océano Índico, alrededor de las 8:30 hora local (05:30 GMT).

Según un comandante de la policía regional, todos los pasajeros eran turistas.

Medios locales, como Citizen TV, reportaron que los cuerpos quedaron calcinados hasta quedar irreconocibles.

La aeronave viajaba de Diani, en la costa, hacia Kichwa Tembo, en la reserva nacional de Masái Mara.


