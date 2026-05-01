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Internacional

Se estrella avioneta en Texas; mueren cinco a bordo

Cinco personas murieron luego de que una avioneta Cessna 421C se estrellara en una zona boscosa de Wimberley, Texas, la noche del jueves

  • 01
  • Mayo
    2026

Una avioneta se desplomó la noche del jueves en la región montañosa de Texas Hill Country, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, informaron autoridades locales y federales este viernes.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Wimberley, una pequeña ciudad ubicada a unos 65 kilómetros al suroeste de Austin, en una zona caracterizada por su vegetación densa y terrenos irregulares.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave, una Cessna 421C, se estrelló alrededor de las 23:25 horas con un piloto y cuatro pasajeros a bordo.

El juez y administrador del condado Hays, Ruben Becerra, confirmó el hecho a través de redes sociales, aunque aclaró que las identidades de las víctimas no serán reveladas hasta que sus familiares sean notificados.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales muestran los restos del avión completamente destruidos entre árboles, evidenciando la magnitud del impacto.

Habitantes cercanos al lugar del accidente reportaron haber escuchado una fuerte explosión antes de observar el incendio.

“Acabo de escuchar un fuerte estruendo. Sentí que todo vibraba. Todo estaba envuelto en llamas. Fue una locura”, relató Stacey Rohr, residente de la zona, en entrevista con un medio local.

Vuelo con destino a New Braunfels

Según el registro de vuelo, la avioneta había despegado de Amarillo, Texas, aproximadamente dos horas antes del accidente y tenía como destino el Aeropuerto Nacional de New Braunfels.

Un piloto que volaba en la misma ruta declaró, en un audio del control de tráfico aéreo, que perdió contacto con la aeronave siniestrada.

“No he sabido nada de él”, se escucha decir en la grabación.

En respuesta, un controlador aéreo indicó que el avión comenzó a mostrar movimientos erráticos antes de desaparecer del radar.

Señal de auxilio y respuesta de emergencia

Al menos un piloto en la zona confirmó que el dispositivo localizador de emergencia de la aeronave emitió una señal de auxilio poco antes del impacto.

Tras ello, el controlador aéreo dio aviso inmediato a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

En contraste, una segunda aeronave que viajaba en el área logró aterrizar sin contratiempos en New Braunfels.

Condiciones meteorológicas bajo revisión

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que, al momento del accidente, las condiciones en la zona eran mayormente nubladas, sin embargo una tormenta eléctrica se registró aproximadamente dos horas después, lo que forma parte de las variables que serán analizadas en la investigación.


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