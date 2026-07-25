Avioneta se estrella contra vivienda al norte de Alemania

Las causas que provocaron este siniestro aún se investigan; la avioneta perdió altitud y se estrelló contra el techo de una casa

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Durante las primeras horas de este sábado se registró un accidente aéreo en el que una avioneta se estrelló contra una vivienda al norte de Alemania.

De acuerdo con las autoridades, una persona perdió la vida y una más se encuentra desaparecida después de que el aeroplano perdiera altitud.

Por motivos que aún se investigan, la avioneta perdió altitud y se estrelló contra el techo de una casa ubicada en un barrio residencial de Ganderkesee.

Uno de los fallecidos se encontraba a bordo de la avioneta

Según la policía, el avión transportaba a dos personas. Una murió en el accidente y el personal de rescate buscaba a la persona desaparecida.

Los residentes de la casa no estaban en el domicilio en el momento del accidente, señaló la agencia de noticias local.

Ante este siniestro, se notificó a un equipo de intervención en crisis para brindar apoyo a las personas que presenciaron directamente el incidente o se encontraban en las inmediaciones.

Por ello, se decidió que los residentes en un radio de 100 metros fueran desalojados de sus viviendas.

Por razones de seguridad, se cortó temporalmente el suministro eléctrico en toda la calle donde se encuentra la casa.