Aviva crisis de Ceuta choque de España con Israel

La llegada de 50,000 a 60,000 migrantes a Ceuta dejó 72 muertos y abrió dudas sobre una posible presión política contra el gobierno español

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La llegada de entre 50,000 y 60,000 migrantes desde Marruecos a Ceuta, ocurrida en cuestión de horas, no sólo abrió una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes para España, sino que también desató interrogantes sobre las circunstancias políticas que hicieron posible una movilización de tal magnitud.

Aunque el gobierno español atribuyó inicialmente el fenómeno a redes de tráfico de personas, la pobreza en Marruecos y una interpretación equivocada de una reciente sentencia judicial analistas independientes comenzaron a plantear si detrás de la crisis pudo existir algún tipo de presión coordinada contra la administración de Pedro Sánchez.

Las sospechas alcanzaron a Marruecos, por no haber hecho nada para detener a los migrantes, pero también a Estados Unidos e Israel, países que mantienen una estrecha relación estratégica y económica con la nación norafricana.

Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada evidencia pública que pruebe que Washington o Tel Aviv hayan organizado, financiado o promovido directamente los cruces.

El episodio dejó al menos 72 personas fallecidas, principalmente por ahogamiento y aplastamiento, según el balance más reciente de autoridades españolas citado por Reuters.

La mayoría de quienes lograron ingresar regresó posteriormente a Marruecos, mientras España reforzó la presencia policial y militar e instaló una barrera marítima en la frontera.

Revive mensaje de Netanyahu

Uno de los antecedentes que volvió a circular es una publicación realizada en mayo de 2019 por Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En medio de una disputa relacionada con el financiamiento español a organizaciones críticas de Israel, Yair Netanyahu propuso irónicamente un “acuerdo”: Israel no financiaría organizaciones que exigieran a España entregar Ceuta y Melilla y Madrid dejaría de apoyar a agrupaciones israelíes favorables a retirarse de territorios palestinos.

Aunque el mensaje fue escrito siete años antes de la actual crisis y no constituye una prueba de intervención, su contenido recuperó relevancia porque demuestra que los enclaves españoles ya habían sido utilizados públicamente como elemento de presión en las discusiones entre ambos países.

La polémica aumentó después de que Danny Danon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, cuestionara a España por conservar lo que calificó como “enclaves coloniales en África” y se burlara de las críticas que Madrid dirige habitualmente al gobierno israelí.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, compartió el mensaje de Danon y escribió: “Pues empieza a estar todo bastante claro”, comentario interpretado como una insinuación sobre una posible interferencia externa.

La encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, tuvo que deslindar oficialmente a su país y aclaró que las palabras de Danon no representaban la posición del Estado israelí.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también aprovechó la crisis para ironizar sobre la política migratoria de Sánchez y lo invitó a abrir las puertas de España a los habitantes de Gaza.

Sus palabras reforzaron la percepción de que integrantes del gobierno de Netanyahu observaban la emergencia como una oportunidad para ajustar cuentas políticas con Madrid.

Choque abierto con España

Las especulaciones se producen en medio del deterioro de las relaciones entre España e Israel. El gobierno de Sánchez reconoció formalmente al Estado palestino el 28 de mayo de 2024 y desde entonces ha asumido una de las posiciones europeas más críticas hacia la ofensiva israelí en Gaza. Ministerio de Exteriores de España.

Madrid también ha impulsado restricciones al comercio de armas con Israel y ha reclamado medidas internacionales frente a la situación humanitaria en territorio palestino. Esa confrontación política es utilizada por quienes consideran que la crisis de Ceuta pudo servir como una represalia indirecta contra Sánchez.

A ello se suma la alianza entre Israel y Marruecos. Rabat normalizó sus relaciones con Tel Aviv en 2020 dentro de los Acuerdos de Abraham y en noviembre de 2021 ambos países firmaron un memorando de entendimiento en materia de defensa. Desde entonces ampliaron su cooperación militar, tecnológica y de inteligencia. Gobierno de Israel.

Marruecos, la primera interrogante

La dimensión del desplazamiento resulta difícil de explicar únicamente como una suma de decisiones individuales. Mover a decenas de miles de personas hasta una frontera fuertemente vigilada requiere, cuando menos, una falla extraordinaria de los controles marroquíes o una relajación temporal de la vigilancia.

Existen además antecedentes. En mayo de 2021, entre 6,000 y 9,000 personas ingresaron a Ceuta después de que Marruecos redujo los controles fronterizos durante una crisis diplomática con España por la atención médica concedida al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En esta ocasión, Rabat negó haber impulsado los cruces y atribuyó la movilización a la desinformación difundida en redes sociales, las redes de tráfico y la falsa percepción de que España ya no podía devolver inmediatamente a quienes llegaran por mar.

El Tribunal Supremo español había determinado semanas antes que las llamadas “devoluciones en caliente” no podían aplicarse a personas interceptadas cuando intentaban entrar a nado, debido a que la ley sólo contempla el rechazo inmediato de quienes tratan de superar físicamente las barreras fronterizas. Poder Judicial de España.

Esa sentencia pudo funcionar como detonante, pero no despeja completamente las dudas sobre la rapidez, coordinación y escala del movimiento.

Hasta ahora, el único vínculo comprobado de Israel con la crisis está en el terreno diplomático: sus tensiones con España, su alianza con Marruecos y las declaraciones provocadoras de algunos de sus funcionarios.