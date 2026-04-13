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Ozziel Herrera genera dudas en Tigres ante interés europeo

La visita de su representante al club aviva rumores sobre una posible salida, aunque aún no hay oferta formal del Feyenoord

  • 13
  • Abril
    2026

El futuro de Ozziel Herrera con Tigres ha comenzado a generar dudas en medio de rumores sobre un posible interés del Feyenoord.

Las especulaciones tomaron fuerza tras la presencia de su representante, Matías Bunge, en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), donde también estuvo la directiva del club.

Este movimiento ha sido interpretado como una señal de posibles conversaciones en torno a una eventual salida del jugador.

Hasta el momento, no existe confirmación de una oferta formal por parte del conjunto neerlandés.

Sin embargo, la visita del agente ha sido vista como un paso estratégico para evaluar escenarios de cara al futuro del atacante.

En caso de concretarse una transferencia, no sería una sorpresa total. Para el Clausura 2026, Herrera se ha consolidado como una pieza importante en el esquema ofensivo de Tigres, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio.

Por ahora, la situación se mantiene en el terreno de la especulación, pero el interés desde Europa y los recientes movimientos alrededor del jugador mantienen abierta la posibilidad de un cambio en su carrera.


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