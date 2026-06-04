Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Internacional

Ayatolá Mojtaba Jamenei proclama victoria sobre EUA e Israel

Mencionó que sus rivales, Estados Unidos e Israel, fueron derrotados durante su combate militar, por lo que ahora experimentan una humillación profunda

  • 04
  • Junio
    2026

El ayatolá Mojtaba Jamanei proclamó este jueves la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel durante la conmemoración del 37° aniversario de la muerte del primer líder supremo de la República Islámica.

Miles de personas se congregaron en el mausoleo del fallecido líder en el sur de Teherán para una ceremonia a la que han asistido altos cargos y donde también se rindió homenaje a su sucesor Alí Jamanei, asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Esta ceremonia se realizó sin el líder Mojtaba Jameneí. Sin embargo, se leyó un discurso escrito por el ayatolá en el que reivindicó la figura de su antecesor y atacó al imperialismo.

"El imperialismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir el progreso de Irán".

Estados Unidos e Israel experimentan una humillación profunda: Mojtaba Jamanei 

Mencionó que sus rivales, Estados Unidos e Israel, fueron derrotados durante su combate militar, por lo que ahora experimentan una humillación profunda.

"El enemigo ha sido derrotado en su confrontación con las Fuerzas Armadas. Dado que ha recibido un golpe decisivo tanto en el combate militar como en las plazas públicas y calles de Irán. Está experimentando una humillación profunda y significativa".

Además, llamó a enfrentarse al enemigo con "firmeza, claridad de visión" y preservando la unidad.

Este año la conmemoración se realiza en mitad de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, en la que miles de personas perdieron la vida, incluido el sucesor de Jamanei y una gran parte de la cúpula militar de la república.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Hotel_Cuba_7530fee4b2
Cuba ofrece hoteles a empresarios locales por salida de EUA
b5ca9b960320c88b910d06251263a35a5f5c915fw_bb12a27fd5
Así es el X-59, el avión de la NASA que busca cambiar los vuelos
50ce854c8e0fe0f642e5ab08b9ffa5ce37de34d0w_8bd7a48952
Opera la Estación Espacial bajo alerta por fuga de aire
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_06_05_202747_bd2ac34bb8
Tráiler en fuga termina en llamas tras persecución en Texas
Captura_de_pantalla_2026_06_05_192555_d39a93c19e
Japón y Suecia seguirán entrenando en el Estadio Universitario
Captura_de_pantalla_2026_06_05_190547_cf9c3ee6c6
Lamenta UAdeC fallecimiento del alcalde Román Cepeda
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×