Ayatolá Mojtaba Jamenei proclama victoria sobre EUA e Israel

El ayatolá Mojtaba Jamanei proclamó este jueves la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel durante la conmemoración del 37° aniversario de la muerte del primer líder supremo de la República Islámica.

Miles de personas se congregaron en el mausoleo del fallecido líder en el sur de Teherán para una ceremonia a la que han asistido altos cargos y donde también se rindió homenaje a su sucesor Alí Jamanei, asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Esta ceremonia se realizó sin el líder Mojtaba Jameneí. Sin embargo, se leyó un discurso escrito por el ayatolá en el que reivindicó la figura de su antecesor y atacó al imperialismo.

"El imperialismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir el progreso de Irán".

Estados Unidos e Israel experimentan una humillación profunda: Mojtaba Jamanei

Mencionó que sus rivales, Estados Unidos e Israel, fueron derrotados durante su combate militar, por lo que ahora experimentan una humillación profunda.

"El enemigo ha sido derrotado en su confrontación con las Fuerzas Armadas. Dado que ha recibido un golpe decisivo tanto en el combate militar como en las plazas públicas y calles de Irán. Está experimentando una humillación profunda y significativa".

Además, llamó a enfrentarse al enemigo con "firmeza, claridad de visión" y preservando la unidad.

Este año la conmemoración se realiza en mitad de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, en la que miles de personas perdieron la vida, incluido el sucesor de Jamanei y una gran parte de la cúpula militar de la república.

Comentarios