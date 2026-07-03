Irán alista funeral de varios días por el ayatolá Alí Jamenei

Irán comenzó los preparativos para despedir al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido durante la guerra con Israel

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Irán comenzó los preparativos para el funeral del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió a los 86 años tras un ataque israelí durante la reciente guerra.

Las ceremonias iniciarán este sábado y se extenderán durante varios días, en un acto con el que la República Islámica busca mostrar unidad política y respaldo popular en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Las autoridades iraníes esperan que millones de personas salgan a las calles de Teherán para despedir al máximo líder religioso y político del país, en imágenes que evocan el funeral del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989.

Teherán se prepara para un homenaje masivo

Desde este viernes, la capital iraní amaneció cubierta de pancartas con mensajes de apoyo al régimen y llamados a mantener la resistencia frente a sus adversarios.

En distintos puntos de la ciudad también fueron instaladas imágenes de Jamenei con el puño levantado, símbolo que el gobierno ha utilizado como mensaje de firmeza tras su muerte.

El féretro del líder supremo, cubierto con la bandera iraní, fue colocado en la Gran Mosalla de Teherán junto a los ataúdes de varios de sus familiares que también fallecieron durante el bombardeo israelí ocurrido al inicio del conflicto.

Entre las víctimas se encuentran un yerno, su hija mayor, una nieta de apenas 14 meses y la esposa del nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien habría resultado herido durante el ataque y permanece fuera de la vida pública.

Altos funcionarios rinden homenaje

A la ceremonia acudieron las principales figuras del gobierno iraní, entre ellas el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, además de líderes religiosos y representantes internacionales.

Durante el homenaje también reapareció públicamente el general Ahmad Vahidi, uno de los mandos más influyentes de la Guardia Revolucionaria y figura clave en la estrategia militar y política de Irán. Era la primera vez que se le veía en público desde febrero.

En declaraciones difundidas por la televisión estatal, Vahidi aseguró que la muerte de Jamenei fortalecerá la resistencia del país.

"Deben saber que la sangre pura de nuestro imán mártir marcará otro punto de inflexión en las victorias del amado islam en toda la arena global. Se llevarán a sus tumbas el deseo de ver a esta nación rendirse".

El recorrido continuará dentro y fuera de Irán

El gobierno iraní informó que el cuerpo de Jamenei será trasladado durante los próximos días a distintas ciudades de Irán y posteriormente a Irak como parte de los homenajes oficiales.

Para facilitar las ceremonias, las autoridades cerrarán calles, restringirán el espacio aéreo y modificarán diversas actividades en Teherán.

En distintos actos de despedida, cientos de personas lanzaron pañuelos y otros objetos hacia el ataúd para que fueran rozados con el féretro, una tradición chiita considerada una forma de recibir bendiciones.