Irán, EUA e Israel en conflicto, día 3: minuto a minuto

Luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó manifestaciones y agresiones contra países aledaños, así como la muerte del ayatolá Alí Jamanei, se desataron diversas reacciones en todo el mundo.

Aquí en El Horizonte, te presentamos la información más relevante sobre este conflicto:

Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut

Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

Donald Trump promete respuesta tras ataque a embajada de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “pronto” se conocerá la respuesta de su Gobierno tras el ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita. En declaraciones a la periodista Kellie Meyer, del medio NewsNation, afirmó que la represalia llegará en breve y señaló que el despliegue de tropas en el terreno ocurriría “solo si es necesario”.

El ataque, presuntamente perpetrado con dos drones de origen iraní, no dejó personas heridas, según confirmaron autoridades diplomáticas. Ocurrió horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en 14 países de la región evacuar mientras hubiera vuelos comerciales disponibles.

La Administración Trump adelantó que mantendrá la ofensiva contra Irán en las próximas semanas, aunque sin detallar las acciones específicas que implementará.

Confirman ataque con drones a embajada de EUA en Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que la embajada de EUA en Riad fue blanco de un ataque con drones atribuido a Irán. El incidente causó un incendio menor y daños materiales, sin que se reportaran personas heridas.

Confirma EUA uso de arsenal avanzado contra Irán

Estados Unidos informó que en las primeras 48 horas de la operación “Furia Épica” utilizó bombarderos B-2, drones LUCAS, cazas F-35 y F-22, así como sistemas Patriot y THAAD contra objetivos en Irán. No precisó cuántos blancos fueron destruidos ni confirmó el número de heridos, aunque reportó seis militares fallecidos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló que los ataques incluyeron centros de comando, instalaciones del CGRI y sistemas de defensa aérea. En Irán se reportan al menos 555 muertos, mientras Israel extendió bombardeos a Líbano.

Pide EUA salir de 14 países de Medio Oriente

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de seguridad y urgió a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente, en medio de la Operación Furia Épica contra Irán y la advertencia de golpes más duros. Esta es la lista de países que abarcan la lista:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel, Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

Números de contacto para asistencia

La dependencia señaló que quienes necesiten ayuda para organizar su salida por medios comerciales pueden comunicarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los siguientes números:

+1-202-501-4444 (desde el extranjero)

+1-888-407-4747 (desde EUA y Canadá)

Irán amenaza con incendiar petroleros en el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no permitirán el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz, ruta por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.

En una entrevista con la televisión estatal, el general Ebrahim Yabari aseguró que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el canal y que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria enfrentarán “con firmeza” a cualquier buque ofensivo. También afirmó que los oleoductos regionales “están a su alcance”.

Previamente, la Guardia Revolucionaria informó que atacó al petrolero “Athens Nova” en el estrecho, al que vinculó con Estados Unidos, y señaló que dos drones impactaron la embarcación, aunque sin precisar daños.

Además, Irán lanzó 26 drones y cinco misiles balísticos contra objetivos en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y el propio estrecho de Ormuz, en una nueva oleada de ataques que eleva el riesgo para el suministro energético global.

China respalda a Irán y pide union de estados del Golfo contra injerencia extranjera

El canciller chino, Wang Yi, reiteró el respaldo de China a Irán y su defensa de la soberanía e integridad territorial del país persa, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana.

Wang también pidió el cese inmediato de las operaciones militares, evitar una mayor expansión del conflicto y retomar el diálogo diplomático.

Beijing también instó a los países del Golfo a reforzar su unidad y oponerse a la injerencia extranjera, al tiempo que los llamó a fortalecer sus vínculos regionales para “mantener su futuro y su destino en sus propias manos”.

China también exhortó a Estados Unidos e Israel a detener de inmediato las acciones militares para impedir una escalada que amplíe la confrontación en Medio Oriente.

Finalmente, Wang expresó su confianza en que Irán podrá mantener la estabilidad nacional y social en medio de la crisis, atender las preocupaciones de sus vecinos y garantizar la seguridad de ciudadanos e instituciones chinas en su territorio.

Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní

Aviación israelí bombardeó atacó las sedes del Ministerio de Inteligencia y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en Irán, según un comunicado del Ejército de Israel.

"La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán" detalló el comunicado.

Estados Unidos traslada 15 aviones de reabastecimiento en España y Alemania

Fuerza Aérea de los Estados Unidos trasladó al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán.

Estas bases abarcan en ciudades como Sevilla, Alemania, Cádiz.

Las tres aeronaves emprendieron su vuelo con rumbo al noreste para aterrizar en Marsella, con la base militar francesa de Istres-Le Tubé.

Árbitros mexicanos varados en Qatar por conflicto bélico

Los árbitros César Arturo Ramos, Marco Antonio Bisguerra y Alberto Morín permanecen en Doha, Qatar, luego del cierre del espacio aéreo en la región tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Trump afirma que ataques podrían durar más de cinco semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario [...] proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo durante un evento en la Casa Blanca.

Aseguró que los objetivos son claros:

Desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán

Destruir la Marina de Irán

Prevenir que Irán pueda obtener un arma nuclear

Se mantiene Gran Premio de Australia pese a crisis en Irán

La Federación Internacional del Automóvil confirmó que el Gran Premio de Australia se mantiene en el calendario pese a la tensión en Irán

Aumenta Francia su arsenal nuclear

Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará sus ojivas nucleares y podrá desplegar temporalmente aeronaves con capacidad nuclear en países aliados.

SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que solicitó a los mexicanos que se encuentran en Medio Oriente, a seguir resguardándose en lugares seguros.

A través de redes sociales, la dependencia informó que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó cientos de cancelaciones de vuelos, tanto en la región como a nivel mundial.

Sheinbaum afirma que ONU pierde fuerza ante guerra

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ha perdido cada vez más fuerza” frente a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los recientes bombardeos de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán y la respuesta iraní en la región.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el organismo internacional debe recuperar su papel como eje de la diplomacia multilateral para frenar un conflicto que podría ampliarse en las próximas semanas.

Alemania se reunirá con E UA para brindar respaldo a bombardeos

El canciller Friedrich Merz viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump para mostrar su respaldo a los ataques perpretrados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Durante una conferencia de prensa, el embajador aseguró que comparte la alegría de algunos iraníes por el ataque contra el regimén de los ayatolás.

"El régimen de los ayatolás es un régimen de terror. Sólo entre finales del año y comienzos de este murieron miles de personas a manos del régimen. Compartimos la alegría de muchos iraníes de que este régimen este llegando a su fin"

Irán bombardea refinería en Arabia Saudita

Una de las refinerías más importantes de Arabia Saudita fue atacada con drones por fuerzas iraníes.

Irán atacó la refinería de Saudi Aramco en Ras Tanura, en Arabia Saudita: es la mayor petrolera del mundo.



En una escalada que disparó los precios del crudo hasta un 13 % y sacudió los mercados globales.🇮🇷🇸🇦 pic.twitter.com/CKfjBbk0Cs — Karmin Reyes (@KarminReyes98) March 2, 2026

De acuerdo con el Ministro de Energía, este espacio es considerado como una pieza clave para el sector, por lo que sus actividades en algunos espacios fueron suspendidas. Esto ocurre después de que los precios del petróleo se dispararon hasta un 13%.

Muere viuda del ayatolá Alí Jamanei tras bombardeos

Mansuré Jojasté Bagherzadé, de 78 años, perdió la vida a causa de las heridas provocadas por los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con fuentes, la esposa del líder supremo se encontrabaen estado de coma desde el ataque.

Aquí te presentamos la nota completa: Muere viuda del ayatolá Alí Jamanei tras bombardeos

Suman 31 muertos y 149 heridos por ataques israelíes en Líbano

El Ministerio de Salud Pública de Líbano afimó que 31 personas sin vida y 149 heridos es el saldo preliminar de los ataques perpetrados por Israel en la región.

La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registrados en Dahle, mientras que los restantes se encontraban en la región meridional.

Estas acciones ocurrieron después de Hezbollá atacara con proyectiles y drones las instalaciones militares ubicadas al norte de Israel.

Kuwait derriba aviones de EUA de forma accidental

Al menos tres aviones de combate F-15 de Estados Unidos fueron derribados de manera accidental por las fuerzas en Kuwait.

Iranian shelling was not the direct cause of the crash of three U.S. F-15 aircraft in Kuwait; rather, it was the result of "friendly fire" from air defense systems by mistake.

The pilots and their co-pilots survived the incident, which occurred simultaneously amidst the chaos… pic.twitter.com/gFc95AskRd — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) March 2, 2026

Estados Unidos aseguró que fue resultado de un error, loque consideró "fuego amigo".

Aunque los pilotos y copilotos sobrevivieron al ataque, se valora que la perdida económica de estos vehículos aéreos asciende a los $400 millones de dólares.

Congreso de EUA tendría que aprobar guerra

El Congreso de Estados Unidos dará inicio a un debate sobre la autoridad del presidente Donald Trump para bombardear Irán, en una guerra que ya inició.

Cabe destacar que el Congreso declaró la guerra al menos cuatro ocasiones en su historia:

Segunda Guerra Mundial

Guerra del Golfo Pérsico de 1990

Guerra en Afganistán

Guerra en Irak

Aunque los demócratas critican al régimen iraní y sus ambiciones nucleares, enfatizan que Trump no ha ofrecido una justificación para la guerra ni ha delineado su estrategia sobre lo que viene después.

