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Internacional

Ataque masivo de Ucrania con drones deja cinco muertos en Rusia

Bombardeos ucranianos provocaron incendios en puertos y depósitos de combustible; Moscú aseguró haber derribado 208 drones

  • 29
  • Mayo
    2026

Al menos cinco civiles rusos murieron tras un masivo ataque de drones ucranianos registrado durante la noche, el cual provocó incendios en la terminal portuaria de Temriuk, en la región de Krasnodar, y en un depósito de combustible de Yaroslavl, ubicado a unos 250 kilómetros de Moscú.

Ataques dejan muertos en Donetsk y Briansk

En la región ucraniana de Donetsk, actualmente bajo control ruso, tres empleados de una empresa comunal fallecieron luego de que un dron de corto alcance impactara un vehículo de reparaciones.

El gobernador prorruso de la región, Denís Pushilin, informó que el ataque ocurrió en Uglegorsk y que un cuarto trabajador resultó gravemente herido.

“Tres empleados de la empresa ‘Voda Donbasa’ murieron en Uglegorsk tras un ataque contra el automóvil de un equipo de reparaciones. El cuarto empleado recibió heridas muy graves”, escribió Pushilin en MAX.

En la región fronteriza de Briansk, otro civil murió luego de un ataque con dron kamikaze en la localidad de Soloviovka, según confirmó el gobernador interino Yegor Kovalchuk.

Incendios en infraestructura energética

En la región de Volgogrado, un hombre falleció y una mujer resultó herida después de un ataque con drones contra una fábrica de fibras sintéticas en la ciudad de Volzski.

El gobernador Andréi Bochárov aseguró que el objetivo del ataque eran instalaciones de infraestructura civil y energética.

Mientras tanto, las autoridades de la región de Krasnodar informaron que fragmentos de drones provocaron un incendio en la terminal portuaria de Temriuk.

Para controlar las llamas fueron desplegados 47 bomberos y 14 unidades de emergencia.

Además, en la región de Yaroslavl, un dron impactó un depósito de combustible, provocando otro incendio industrial.

“La mayoría de los drones fueron derribados, pero tuvo lugar el impacto contra una instalación industrial de almacenamiento de combustible”, informó el gobernador Mijaíl Yevráyev.

Tras el ataque, las autoridades cerraron temporalmente la autopista que conecta Yaroslavl con Moscú.

Rusia reporta más de 200 drones derribados

El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 208 drones ucranianos de ala fija y largo alcance.

Los aparatos fueron interceptados sobre doce regiones rusas, además de la península de Crimea y el mar de Azov.


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