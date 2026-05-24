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Internacional

Rusia confirma uso del misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania

Autoridades aseguraron que los bombardeos nocturnos en Ucrania se efectuaron en represalia por el ataque mortal de Kiev contra una residencia de estudiantes

  • 24
  • Mayo
    2026

Rusia confirmó este domingo que hizo uso del misil hipersónico Oréshnik en su ataque contra objetivos militares en Ucrania durante la jornada nocturna.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el ataque masivo con misiles balísticos, hipersónicos y de crucero fue efectuado “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”. Detalló que en los bombardeos fueron utilizados misiles Oréshnik, Kinzhal y Tsirkon, así como drones de ataque.

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Precisaron que los objetivos atacados eran “instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa en Ucrania” y fueron alcanzados.

Bombardeos fueron en represalia por ataque mortal de Ucrania: Medvédev

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, aseguró que los bombardeos nocturnos en Ucrania se efectuaron en represalia por el ataque mortal de Kiev contra una residencia de estudiantes en Lugansk.

A través de redes sociales, el funcionario afirmó que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky junto con su equipo, provocó "una dura respuesta de Rusia con sus ataques terroristas contra niños”.

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Este bombardeo provocó que el misil hipersónico Oréshnik dejara dos muertos y 56 heridos tan solo en Kiev.

En tanto, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, aseguró que ese misil figuraba entre los 690 sistemas de ataque, en su mayoría drones, empleados por Rusia en su bombardeo.

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Autoridades rusas dieron previamente por concluidas las labores de búsqueda y rescate en Lugansk, región anexionada por Moscú, donde fallecieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas en un ataque ucraniano ocurrido en la noche del jueves al viernes.


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