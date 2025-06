Buscan EUA y China destrabar negociaciones comerciales

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping hablaron este jueves en un momento en que las negociaciones arancelarias entre sus dos países están estancadas.

La conversación fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que dijo que Trump inició la llamada. La Casa Blanca no comentó de inmediato.

Trump había declarado un día antes que era difícil llegar a un acuerdo con Xi.

"Me gusta el presidente XI de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, ¡pero es MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL HACER UN TRATO CON ÉL!!!", publicó Trump el miércoles en su sitio de redes sociales.

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se estancaron poco después de un acuerdo del 12 de mayo entre los dos países para reducir sus tasas arancelarias mientras se desarrollaban las conversaciones. Detrás del estancamiento ha estado la continua competencia por una ventaja económica.

"I just concluded a very good phone call with President Xi, of China, discussing some of the intricacies of our recently made, and agreed to, Trade Deal..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/vo9QO7IOWD