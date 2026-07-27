Enfrentan aranceles de Trump nuevas demandas en EUA

Pequeñas empresas buscan frenar en tribunales las tarifas de hasta 12.5%, al sostener que la Casa Blanca carece de sustento legal para aplicarlas

Las nuevas tarifas comerciales impulsadas por el presidente de EUA, Donald Trump, enfrentan un nuevo desafío legal luego de que pequeñas empresas presentaran dos demandas para intentar frenar su aplicación.

Los recursos fueron promovidos tras la entrada en vigor de aranceles de entre 10% y 12.5% para productos importados desde 60 socios comerciales, una medida que afecta aproximadamente 99% de las importaciones que recibe Estados Unidos.

La administración de Trump justificó las nuevas tarifas con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al argumentar que los países involucrados no han tomado medidas suficientes para impedir la exportación de bienes elaborados mediante trabajo forzado.

Sin embargo, las empresas demandantes sostienen que el gobierno está recurriendo a un nuevo argumento legal para restablecer gravámenes que previamente fueron declarados ilegales por los tribunales.

Acusan intento de sustituir aranceles anulados

Los críticos de la medida afirman que el objetivo real de la Casa Blanca no es combatir el trabajo forzado, sino reemplazar los aranceles globales que Trump impuso el año pasado y que fueron anulados por la Corte Suprema en febrero.

Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse el viernes, el mismo día en que expiraron los aranceles temporales de 10%, los cuales también habían sido impugnados ante la justicia.

Empresas presentan nueva demanda

Ese mismo viernes, Learning Resources, fabricante de juguetes educativos que participó en el litigio previo ante la Corte Suprema, presentó una nueva demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional.

La empresa se unió a otras pequeñas compañías para solicitar que se suspenda la aplicación de los nuevos aranceles, al considerar que la administración federal carece de fundamento legal para imponerlos bajo los argumentos actuales.