El tiroteo se produjo alrededor de las 18:00 hora local en un festival anual de tres días que atrae a cientos de vendedores de comida y comercios minoristas

Inicio / Internacional / Buscan otro sospechoso de tiroteo que dejó muertos en Seattle

Autoridades de Seattle se encuentran este lunes en la búsqueda de un segundo sospechoso del tiroteo registrado en la feria gastronómica de la ciudad, donde tres personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas, incluida un bebé.

Investigadores afirmaron que ambos sospechosos se dispararon entre sí, por lo que uno de ellos continúa prófugo de la justicia.

De acuerdo con el subdirector de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, afirmó que aún no cuentan con una descripción del responsable.

“Todavía estamos tratando de recomponer esto”, dijo Davis

Heridos se encuentran hospitalizados, pero estables: Policía de Seattle

Según las autoridades, dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció en un hospital. Fueron identificados como dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56.

Los cuatro heridos, incluido un niño de dos años, se encuentran hospitalizados y en condición estable.

El tiroteo se produjo alrededor de las 18:00 hora local en un festival anual de tres días que atrae a cientos de vendedores de comida y comercios minoristas, además de artistas.

Decenas de agentes brindaron seguridad en el evento y algunos vieron a uno de los sospechosos disparar, señaló Davis. Un sospechoso se entregó en el lugar, pero el otro huyó.

Un gran número de policías y equipos de emergencia acudieron y comenzaron a desalojar el área alrededor del extenso complejo del Seattle Center, donde se desarrolló este lamentable hecho.