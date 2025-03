Canadá califica como ataque directo a los aranceles al automóvil

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sector automotriz como un “ataque directo” contra Canadá.

Esta declaración se refiere específicamente a un arancel del 25% sobre los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, anunciado por Trump y programado para entrar en vigor el 2 de abril de 2025.

Carney expresó esta postura este mércoles, destacando que la medida afecta gravemente a los trabajadores, las empresas y la economía canadiense, especialmente al sector automotriz, que es un pilar clave debido a su integración con el mercado estadounidense.

“Defenderemos a nuestros trabajadores, defenderemos nuestras compañías, defenderemos a nuestro país. Y lo defenderemos unidos. Estados Unidos está dividido y eso es debilitador”, enfatizó Carney.

