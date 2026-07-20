Anuncia Trump nuevo arancel de 50% a productos de Canadá

La Casa Blanca precisó que los nuevos aranceles no se aplicarán a productos como energía, potasa o mercancías que ya cuentan con gravámenes establecidos

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Donald Trump anunció un nuevo arancel adicional de 50% a productos de Canadá, bajo el argumento de que busca compensar desventajas comerciales entre ambos países.

De acuerdo con una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó tres proclamaciones para establecer los nuevos gravámenes contra determinados productos canadienses.

"Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó tres proclamaciones […] para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses", señaló el documento.

El documento de la Casa Blanca precisó que los nuevos aranceles no se aplicarán a productos como energía, potasa o mercancías que ya cuentan con gravámenes establecidos.

La lista de productos excluidos incluye acero, aluminio, cobre, camiones y automóviles, madera, productos farmacéuticos, pescado y minerales críticos.

Trump señala presuntas desventajas comerciales

Desde la postura de Washington, la medida busca "compensar la carga y la desventaja que supone para el comercio estadounidense el trato discriminatorio de Canadá y nivelar las condiciones para exportaciones estadounidenses cruciales: automóviles, alcohol y productos lácteos".

La administración estadounidense afirmó que la decisión responde a una disminución en las exportaciones de algunos productos hacia Canadá y a lo que considera barreras comerciales aplicadas por el gobierno canadiense.

Washington expone cifras sobre comercio con Canadá

Como parte de los argumentos para aplicar la medida, la administración de Trump indicó que entre abril de 2025 y marzo de 2026 las importaciones canadienses de vehículos estadounidenses disminuyeron aproximadamente 22%, equivalente a $5,600 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo de 2024-2025.

En el caso de las bebidas alcohólicas estadounidenses, el documento señala una reducción de 81% durante el mismo periodo.