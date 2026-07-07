Canadá anuncia ayuda militar a Ucrania por US$650 millones

El anuncio fue realizado por el primer ministro Mark Carney durante una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en el marco de la cumbre de la OTAN

Canadá anunció este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de $925 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $650 millones de dólares estadounidenses o cerca de 570 millones de euros, en un nuevo respaldo a Kiev en medio de la guerra con Rusia.

El anuncio fue realizado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebrada al margen de la cumbre de la OTAN.

Municiones, blindados y tecnología

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Primer Ministro de Canadá, el paquete contempla 475 millones de dólares canadienses destinados a la compra de municiones.

Además, se invertirán casi 400 millones de dólares canadienses en la fabricación de 35 vehículos blindados producidos en Canadá, mientras que otros 50 millones serán utilizados para suministrar tecnología crítica y equipos de ingeniería.

La nueva asistencia forma parte del compromiso asumido por Ottawa de aportar durante este año un total de 2 mil 800 millones de dólares canadienses en ayuda militar a Ucrania.

Durante el encuentro, Carney reiteró el respaldo de Canadá a la defensa de la soberanía ucraniana y reafirmó el compromiso de su gobierno con una solución que garantice una paz justa y duradera.

El mandatario también recordó que Canadá decidió extender hasta 2029 la Operación UNIFIER, misión mediante la cual las fuerzas canadienses colaboran en el entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La reunión entre ambos líderes también sirvió para analizar nuevas áreas de cooperación en materia de defensa.

Entre los temas abordados destacó la posibilidad de fortalecer asociaciones industriales para la producción conjunta de drones, un sector en el que Ucrania ha desarrollado experiencia significativa desde el inicio de la invasión rusa.

Asimismo, Carney agradeció el apoyo de Ucrania al Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, una iniciativa impulsada por Canadá para movilizar recursos públicos y privados destinados a fortalecer la producción militar entre países aliados.

Reconstrucción y sanciones contra Rusia

Además de la cooperación militar, ambos gobiernos discutieron proyectos relacionados con la reconstrucción de Ucrania, especialmente en áreas estratégicas como energía e infraestructura.

También analizaron los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades a Rusia por la invasión, incluyendo la aplicación de sanciones económicas y medidas coordinadas con los países aliados.