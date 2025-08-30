Celebra Bukele los 1,000 días sin homicidios en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado 30 de agosto que el país cumplió 1,000 días sin homicidios, un hecho histórico para el país que llegó a ser la nación sin guerra más violenta del mundo.

El mandatario compartió este logro mediante sus redes sociales, donde reconoció la labor de las fuerzas de seguridad, que corroboraron con sus cifras lo dicho por Bukele.

Desde que asumió el cargo, Nayib Bukele implementó su estrategia de seguridad llamada "Plan de Control Territorial", con el que combatió a las pandillas por todo el país, mostrando tolerancia cero a la delincuencia.

El Salvador, tierra de paz. 🇸🇻



¡1000 días sin homicidios! pic.twitter.com/vV5ETRY1mT — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) August 30, 2025

Con estas medidas, que han sido criticadas en el exterior y por diversas organizaciones de derechos humanos, se han realizado más de 75,000 detenciones.

Otra de las acciones ha sido la reestructuración de sistema penitenciario, que ha dado lugar a nuevos centros de detención como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad donde se encuentran encerrados los principales criminales del país.

Pese a los señalamientos de países extranjeros, el pueblo salvadoreño ha mostrado su respaldo a estas medidas, afirmando que el país atraviesa un gran momento en cuanto a seguridad, siendo este el principal anhelo que tuvieron durante décadas.

