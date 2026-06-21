Trump celebra triunfo de De la Espriella en Colombia

El presidente de Estados Unidos celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia frente a Iván Cepeda en una elección muy cerrada

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia con un mensaje publicado en su red social Truth Social: “Él ganó, ¡GRANDE!”, acompañado de una nota con los resultados preliminares que lo colocan por encima del candidato de izquierda Iván Cepeda.

Previo a ese mensaje, el propio De la Espriella afirmó haber conversado con Trump, quien —según su versión— le expresó su “apoyo y reconocimiento” tras el resultado electoral preliminar.

En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también felicitó al político colombiano vía telefónica y expresó su intención de trabajar estrechamente con él en temas de cooperación bilateral.

Cooperación en seguridad y agenda regional

De acuerdo con lo difundido, Rubio destacó que busca impulsar la cooperación en seguridad regional, el combate a la migración irregular hacia Estados Unidos y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países.

Durante la campaña, De la Espriella fue respaldado públicamente por Trump, quien lo describió como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, capaz de promover el crecimiento económico, el empleo y la lucha contra el crimen organizado.

El político colombiano ha sostenido que Estados Unidos es un aliado clave para enfrentar el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”, además de reiterar su intención de profundizar la relación bilateral en caso de llegar a la presidencia.

Resultado preliminar cerrado en Colombia

Con el 99.98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella obtuvo aproximadamente 12.9 millones de votos (49.66 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.7 millones (48.70 %), en una de las elecciones más cerradas del proceso reciente en Colombia.

El resultado aún debe ser confirmado oficialmente mediante el escrutinio final de las autoridades electorales.