Celebra Trump el 250 aniversario de la independencia de EUA

Trump había escogido el Monte Rushmore para celebrar el Día de la Independencia en 2020, durante su primer mandato, cuando defendió los monumentos históricos

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Este viernes, desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia", en el inicio de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En este acto por el aniversario de la emancipación estadounidense de 1776 que incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares, Trump en tono patriótico sostuvo: "Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo".

El presidente describió la fundación de Estados Unidos como «un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad» y reclamó el legado de los Padres Fundadores y de la Declaración de Independencia de 1776.

El Monte Rushmore es uno de los monumentos más conocidos de los Estados Unidos, ya que en su fachada hay cuatro rostros esculpidos, los de cuatro presidentes que fueron fundamentales para el país: Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt.

Trump había escogido ya este sitio para celebrar el Día de la Independencia en 2020, durante su primer mandato, cuando defendió los monumentos históricos ante las protestas del movimiento Black Lives Matter. Entonces juró que Rushmore “nunca será profanado”.

En su discurso de hoy, Trump, amparado en el simbolismo del lugar, hizo un amplio y deslavazado repaso histórico del país desde la Guerra de Independencia hasta la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil, la industrialización y las guerras mundiales, intentando enmarcar su mensaje en la continuidad de los cuatro presidentes esculpidos.

Trump advirtió también en un tono ideológico sobre lo que él cree son “intentos de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos” y “alejar a los ciudadanos de su propia historia”.

Este país no es la regla sino la excepción. "Es raro, es precioso, es milagroso", dijo, e insistió en que la identidad nacional fue "clave para mantener la libertad a lo largo de dos siglos y medio".

Luego, el mandatario vinculó su mensaje a su agenda política y citó la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas: “Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo”, aseveró.

También lanzó una severa crítica ideológica al “resurgimiento del comunismo” en Estados Unidos, al que definió como “el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de Julio de 1776” y dijo: “No voy a permitir su expansión”.

A nivel internacional, Trump reclamó la «fuerza» de Estados Unidos ensalzando el poderío militar y la capacidad disuasoria estadounidense.

"En un día derrotamos a Venezuela y dimos tremenda paliza a Irán. Tienen muchísimas ganas de pactar, se mueren por llegar a un acuerdo. “Les dimos una semana de tregua por un funeral”, dijo.

Su discurso combinó referencias históricas y promesas de futuro, proyectando una nueva “edad dorada” para el país basada en el liderazgo tecnológico, la independencia energética y la expansión de la exploración espacial, entre otros.

Concluyó: "Esto no es un final, sino el principio de la edad de oro de América".