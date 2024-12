China sanciona a siete empresas de EUA por ayuda militar a Taiwán

El gobierno chino impuso sanciones a siete empresas este viernes, en respuesta a los recientes anuncios de Estados Unidos sobre ventas militares y ayuda a Taiwán, la isla autogobernada que China reclama como parte de su territorio.

Las sanciones también son una respuesta a la reciente aprobación del proyecto de ley anual de gastos de defensa del gobierno de Estados Unidos que, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, “incluye múltiples secciones negativas sobre China”.

China se opone a la asistencia militar estadounidense a Taiwán, y a menudo impone sanciones a las empresas relacionadas después de que se anuncia una venta o un paquete de ayuda. Las sanciones suelen tener un impacto limitado, porque las empresas de defensa estadounidenses no venden armas u otros bienes militares a China. Estados Unidos es el principal proveedor de armas a Taiwán para su defensa.

Las siete empresas sancionadas son Insitu Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc. y Oceaneering International Inc., se indica en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se imponen sanciones a los “ejecutivos relevantes de alto nivel” de las empresas, sin nombrar a ninguno.

Cualquier activo que tengan en China será congelado, y se prohíbe que organizaciones e individuos en China participen en cualquier actividad con ellas, indicó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la semana pasada hasta 571 millones de dólares en material y servicios, así como educación y entrenamiento militar, del Departamento de Defensa para Taiwán. Por otra parte, el Departamento de Defensa anunció la aprobación de ventas militares por 295 millones de dólares.

El proyecto de ley de defensa de Estados Unidos aumenta el gasto militar a 895,000 millones de dólares y asigna recursos a un enfoque más confrontativo con China. Establece un fondo que podría usarse para enviar recursos militares a Taiwán de la misma manera que Estados Unidos ha respaldado a Ucrania. También amplía una prohibición sobre compras militares estadounidenses de productos chinos, que van desde tecnología de drones hasta ajo para las comisarías militares.

Zhang Xiaogang, un portavoz del Ministerio de Defensa de China, dijo a principios de esta semana que Estados Unidos exagera la “supuesta” amenaza de China para justificar el aumento del gasto militar.

“El gasto militar de Estados Unidos es el más alto del mundo y sigue aumentando cada año”, dijo en una conferencia de prensa. “Esto revela completamente la naturaleza beligerante de Estados Unidos y su obsesión con la hegemonía y la expansión”.

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que las acciones de Estados Unidos violan los acuerdos entre ambos países sobre Taiwán, interfieren en los asuntos internos de China y socavan la soberanía y la integridad territorial de la nación.

El gobierno de Taiwán dijo a principios de este mes que China había enviado docenas de barcos a los mares cercanos para practicar un bloqueo de la isla, un acto que, según Taiwán, socava la paz y la estabilidad y perturba el transporte y el comercio internacional. China no ha confirmado ni comentado sobre la actividad militar reportada.

