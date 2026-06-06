Cinco personas son detenidas durante protesta contra ICE

La tensión en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos volvió a escalar luego de que cinco personas fueran detenidas durante una protesta realizada frente al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, instalación que en las últimas semanas se ha convertido en uno de los principales focos de inconformidad contra las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las detenciones ocurrieron en medio de una manifestación que reunió a activistas y simpatizantes de organizaciones pro migrantes, quienes exigen cambios en las condiciones de reclusión de las personas retenidas en el complejo ubicado en la ciudad de Newark.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional, cuatro de los detenidos fueron arrestados por agentes migratorios tras ser señalados por presuntas agresiones contra elementos de seguridad, obstrucción de funciones oficiales y amenazas.

Una quinta persona fue detenida por autoridades estatales de Nueva Jersey tras ser acusada de causar daños a un vehículo durante los disturbios registrados en las inmediaciones del centro de detención.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran momentos en los que manifestantes y agentes protagonizan forcejeos mientras se realizan las detenciones en medio de la concentración.

Delaney Hall se convierte en epicentro de las protestas

El centro de detención de Delaney Hall ha permanecido bajo atención pública durante los últimos días debido a una serie de protestas relacionadas con las condiciones en las que permanecen los migrantes retenidos en sus instalaciones.

Parte de la presión surgió después de que un grupo de personas privadas de la libertad iniciara una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas dentro del recinto.

Actualmente, el complejo alberga a alrededor de 300 migrantes, mientras organizaciones civiles mantienen exigencias para que se revisen las condiciones de operación del lugar.

Los incidentes registrados esta semana no son los primeros relacionados con las movilizaciones en Delaney Hall.

Hace apenas unos días, al menos veinte manifestantes fueron arrestados por presuntamente incumplir el toque de queda implementado por las autoridades locales tras una serie de disturbios ocurridos en la zona.

La situación ha generado un creciente enfrentamiento político entre autoridades locales y federales sobre el funcionamiento del centro migratorio.

Buscan cierre del centro de detención

El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció recientemente que buscará impulsar acciones legales para solicitar el cierre de Delaney Hall.

El edil acusa a la empresa privada Geo Group, encargada de operar la instalación, de incumplir normativas municipales y estatales desde el inicio de sus actividades.

Sin embargo, funcionarios federales han dejado claro que las operaciones migratorias continuarán sin modificaciones.

"Atacar y obstruir a agentes de ICE es un crimen y un delito grave. A cualquiera que agreda a los agentes lo perseguirán hasta la máxima extensión de la ley". comento el alcalde.

Mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos durante la protesta, Delaney Hall permanece en el centro del debate sobre la política migratoria estadounidense y las condiciones de detención de migrantes en el país.

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