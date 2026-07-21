Detienen a cinco tras nueve cateos simultáneo en Querétaro

Cinco personas fueron detenidas durante una jornada de nueve cateos simultáneos realizados en distintas colonias de la capital de Querétaro

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Cinco personas fueron detenidas durante una serie de operativos realizados de manera simultánea en distintos puntos de la capital queretana, donde autoridades estatales y federales ejecutaron nueve órdenes de cateo como parte de la estrategia de seguridad Sinergia por Querétaro.

Las acciones fueron resultado de investigaciones relacionadas con violencia de género, violencia familiar, amenazas y delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado.

🚨 SINERGIA REALIZA 9 CATEOS SIMULTÁNEOS Y CUMPLIMENTA ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN QUERÉTARO



Como parte de las acciones de #SinergiaPorQuerétaro, la #FiscalíaQro ejecutó nueve cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de Querétaro, derivados de investigaciones por… pic.twitter.com/Vm2cAWx5Lj — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 21, 2026

Capturan a hombre buscado por homicidio en Hidalgo

Entre los detenidos destaca una persona que era requerida por autoridades del estado de Hidalgo por el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto será trasladado a esa entidad para quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente y continuar con el proceso penal que enfrenta.

Las otras cuatro personas fueron aseguradas mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión derivadas de diversas carpetas de investigación abiertas en Querétaro.

Cateos en ocho colonias de la capital

Los operativos se desplegaron de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad.

Las diligencias fueron ejecutadas en las colonias Manantiales del Cimatario, Lomas del Valle, Cerrito Colorado, Prados del Rincón, Los Alcanfores, Colinas de Santa Cruz, San Francisquito y Movimiento Obrero.

En las acciones participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, personal ministerial, Policía Estatal, integrantes del Gabinete de Seguridad, efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Aseguran armas y municiones

Durante una de las intervenciones, las autoridades localizaron y aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador abastecido con siete municiones y una réplica de arma.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial y serán incorporados a las carpetas de investigación correspondientes para fortalecer las indagatorias en curso.

Además, la Fiscalía no informó si alguno de estos aseguramientos está relacionado directamente con los detenidos o con otros hechos investigados.

Las cinco personas capturadas serán puestas a disposición de las autoridades judiciales que emitieron las órdenes de aprehensión para dar continuidad a sus respectivos procesos penales.

La Fiscalía recordó que todos los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un juez.