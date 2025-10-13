Confirma presidente de Madagascar que huyó para proteger su vida

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó que huyó a un "lugar seguro" para proteger su vida, luego de las protestas realizadas desde hace casi tres semanas.

A través de un video emitido en redes sociales, el mandatario informó que escapó para resguardarse, pero no confirmó que haya dimitido de su cargo.

"Para preservar mi integridad física y evitar un altercado entre las fuerzas armadas malgaches, tuve que ir a un lugar seguro", afirmó Rajoelina.

Sin embargo, recalcó que se encargara de solucionar el problema de electricidad.

De acuerdo con la emisora Radio Francia Internacional, el presidente abandonó el país a bordo de un avión militar francés, ante un posible acuerdo establecido con su homólogo Emmanuel Macron.

Aunque al principio las protestas iniciaron por los cortes en el suministro de agua y luz, las manifestaciones se tornaron antigubernamentales. Jóvenes exigieron la dimisión de Rajoelina, luego de que su propuesta de diálogo nacional fuese rechazada.

Estas protestas con consideradas de las peores que vive la isla del océano ïndico en años.

