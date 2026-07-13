Barcelona amarra fichaje de Karim Adeyemi, confirma Joan Laporta

El presidente del Barcelona confirmó que el club alcanzó un acuerdo para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund

El Barcelona tiene prácticamente cerrado a su nuevo refuerzo ofensivo. El presidente del club, Joan Laporta, confirmó que la institución catalana alcanzó un acuerdo para fichar al delantero alemán Karim Adeyemi, quien dejará al Borussia Dortmund para incorporarse al proyecto blaugrana.

La declaración se produjo este domingo en Dallas, donde Laporta asistió para presenciar la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Francia.

Aunque el club todavía no ha emitido el anuncio oficial, el máximo dirigente del Barcelona aseguró que la operación está acordada y solo restan los pasos finales para formalizarla.

“Estamos muy ilusionados con Adeyemi. Nos gusta desde hace tiempo. Es peligroso y rápido”, afirmó Laporta ante medios de comunicación.

Dortmund ya dio señales de la negociación

Las versiones sobre la salida de Adeyemi cobraron fuerza horas antes cuando el Borussia Dortmund informó que el futbolista no participó en las pruebas físicas de pretemporada.

El conjunto alemán explicó que la ausencia estaba relacionada con conversaciones de transferencia, alimentando las especulaciones sobre su inminente llegada al futbol español.

Hasta ahora no se han revelado cifras oficiales ni la duración del contrato que firmaría el atacante con el Barcelona.

A sus 24 años, Adeyemi es considerado uno de los delanteros más veloces del futbol europeo, sin embargo la temporada pasada estuvo marcada por altibajos en el Dortmund.

El atacante alternó actuaciones destacadas con momentos de irregularidad y protagonizó algunos episodios de frustración pública, incluido un reclamo tras ser sustituido durante un encuentro.

Pese a ello, el Barcelona mantiene plena confianza en su potencial y considera que sus características encajan perfectamente en el nuevo proyecto deportivo.

Nuevo socio para Lamine Yamal

La llegada de Adeyemi forma parte de la renovación ofensiva que impulsa el club catalán.

El atacante alemán se sumará a una delantera encabezada por Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo, y al reciente fichaje del inglés Anthony Gordon.

Los movimientos llegan después de la salida de Robert Lewandowski, lo que obligó al Barcelona a buscar nuevas piezas para fortalecer su poder ofensivo de cara a la próxima temporada.

Aunque participó con Alemania durante la fase de clasificación, Adeyemi quedó fuera de la convocatoria final para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.