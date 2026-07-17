Casa Blanca confirma que no hubo fraude en elección de 2020

Los archivos difundidos por la Casa Blanca no concluyen que las elecciones de 2020 fueran manipuladas, pese a las acusaciones del presidente Donald Trump

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Los documentos desclasificados por la Casa Blanca tras el discurso del presidente Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020 no concluyen que existiera un fraude electoral ni que los resultados que dieron la victoria a Joe Biden hayan sido alterados.

Durante su intervención, Trump reiteró que hubo irregularidades en los comicios y aseguró contar con información que demostraría una vulneración masiva de datos electorales.

Sin embargo, los informes publicados no respaldan que dichas acciones modificaran el resultado de la elección.

Informes descartan manipulación masiva

Entre los documentos difundidos se incluye un análisis que señala que los sistemas de conteo de votos serían difíciles de manipular a una escala suficiente para comprometer el resultado electoral.

El mandatario también afirmó que desde 2020 ocurrió la mayor filtración de datos electorales en la historia de Estados Unidos y sostuvo que China obtuvo de forma ilícita los registros de aproximadamente 220 millones de votantes.

Los archivos señalan que los principales adversarios con capacidad para comprometer la infraestructura electoral estadounidense incluyen a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, además de actores no estatales.

Aunque Trump centró sus acusaciones en China, uno de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (NIC) concluye que Rusia fue el país que realizó los mayores esfuerzos para influir en las elecciones de 2020.

Otro documento del mismo organismo, fechado en 2021, establece con un alto nivel de confianza que China no intentó alterar directamente el resultado de la elección presidencial.

Según ese informe, Pekín consideró desarrollar operaciones de influencia, pero finalmente no ejecutó acciones destinadas a modificar el resultado electoral, limitando sus actividades a redes sociales y declaraciones públicas.

Filtración de registros electorales

Los documentos desclasificados también hacen referencia a una vulneración de datos que habría permitido a China obtener información de millones de votantes estadounidenses.

De acuerdo con los informes, la información comprometida incluiría nombres, domicilios, números telefónicos, preferencias políticas y otros datos utilizados para el registro electoral.

Las agencias de inteligencia detectaron que registros de votantes de al menos 18 estados fueron sustraídos, adquiridos o vulnerados desde 2020, situación que las autoridades actuales califican como una grave falla de seguridad.

Tras el discurso presidencial, dirigentes del Partido Demócrata criticaron las declaraciones de Trump y afirmaron que las acusaciones vuelven a poner en duda la confiabilidad del sistema electoral estadounidense.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que el presidente intenta desconocer el resultado de las elecciones de 2020, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el discurso busca influir en las elecciones legislativas de medio mandato previstas para el 3 de noviembre.