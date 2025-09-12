Cerrar X
Confirma Trump captura del presunto homicida de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump anunció la captura del presunto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, ultimado en un campus universitario de Utah

  • 12
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el presunto autor del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk ya fue detenido.

El anuncio lo hizo en una entrevista, donde afirmó tener “un alto grado de certeza” sobre la captura.

“Creo que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo”, dijo el mandatario, quien señaló que supo de la detención “cinco minutos antes” de entrar al programa Fox and Friends.

Trump explicó que fue el propio padre del sospechoso, junto a personas cercanas como un ministro religioso, quienes convencieron al joven de entregarse tras la difusión de imágenes y un video que mostraban al tirador en el campus universitario.

“Su padre se involucró y lo llevó a la jefatura de policía. Está allí ahora”, indicó el presidente.

El crimen que conmocionó a EUA

Kirk, de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate frente a 3,000 asistentes en la Universidad Utah Valley, en Orem.

El caso desató una amplia operación del FBI y otras agencias, que incluso ofrecieron una recompensa de $100,000 dólares por información.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, las autoridades finalmente ubicaron al joven, de unos 20 años, cerca del Parque Nacional de Zion, a 400 kilómetros del lugar del ataque. La detención ocurrió el jueves por la noche.

Trump pide la pena de muerte

Por otra parte, el presidente republicano, de quien Kirk era aliado político, expresó su deseo de que el responsable sea condenado a la pena de muerte, vigente en Utah.

“Espero que lo declaren culpable y reciba la pena capital”, sostuvo.

Trump añadió que no quiso ver el video del asesinato: “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”.

 

 


