En la audiencia, el juez aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales donde se mencionaba que el juicio por delitos de narcotráfico y terrorismo

Inicio / Internacional / Confirman fecha de audiencia de Nicolás Maduro para 2027

El juicio en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores arrancará el próximo primero de junio de 2027, según confirmaron las autoridades de Estados Unidos.

Durante la audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales donde se mencionaba que el juicio por delitos de narcotráfico y terrorismo se llevaría a cabo el primero de junio de 2027 a partir de las 11:00 hora local.

¿Cuál es el calendario propuesto para llevar a cabo el juicio de Nicolás Maduro?

Las mociones previas al juicio se dividirán en dos etapas:

Primera etapa

2 de septiembre de 2026 : la defensa presentará la primera ronda de mociones previas al juicio.

: la defensa presentará la primera ronda de mociones previas al juicio. 22 de septiembre de 2026 : concluirá la entrega de pruebas no clasificadas.

: concluirá la entrega de pruebas no clasificadas. 2 de octubre de 2026 : el Gobierno responderá a las mociones.

: el Gobierno responderá a las mociones. 16 de octubre de 2026 : la defensa presentará sus réplicas.

: la defensa presentará sus réplicas. Noviembre de 2026 : se celebrará la audiencia para resolver las mociones.

: se celebrará la audiencia para resolver las mociones. 15 de noviembre de 2026: finalizará la entrega de pruebas clasificadas.

Segunda etapa

11 de enero de 2027 : la defensa presentará una segunda ronda de mociones previas al juicio.

: la defensa presentará una segunda ronda de mociones previas al juicio. 18 de febrero de 2027 : el Gobierno responderá a esas mociones.

: el Gobierno responderá a esas mociones. 11 de marzo de 2027 : la defensa presentará su réplica y el Gobierno una moción relacionada con información clasificada conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

: la defensa presentará su réplica y el Gobierno una moción relacionada con información clasificada conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). 1 de junio de 2027: Iniciará el juicio.

El Gobierno informó que ya entregó la mayor parte de la evidencia no clasificada y continuará con la divulgación del resto, mientras que el calendario para las pruebas clasificadas dependerá de la colaboración de otras agencias federales.

Además, ambas partes podrán solicitar modificaciones a los plazos establecidos y los abogados de los dos acusados manifestaron su conformidad con el calendario aprobado.