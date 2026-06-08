Confirman talibanes invitación de UE para reunión

El Gobierno de facto de Afganistán confirmó este lunes que recibió una invitación de la Unión Europea para participar en una reunión técnica relacionada con la situación de los migrantes afganos que permanecen en territorio europeo sin autorización legal.

Aunque las autoridades talibanas no han confirmado su asistencia ni existe una fecha definida para el encuentro, el anuncio revela un nuevo acercamiento entre Bruselas y Kabul en un tema que ha cobrado relevancia en los últimos meses: la deportación de ciudadanos afganos desde países europeos.

La información fue confirmada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano, Hafiz Zia Ahmad Takal, quien señaló que la invitación ya fue recibida, aunque todavía es prematuro ofrecer detalles sobre la participación del Gobierno talibán.

"Aún es demasiado pronto para facilitar información sobre la participación, la confirmación o la fecha de la reunión", indicó el funcionario.

La postura oficial del régimen talibán apunta a la cautela. El portavoz principal del movimiento, Zabihullah Mujahid, aseguró que las autoridades continúan recopilando información antes de tomar una decisión definitiva.

Según explicó, hasta ahora no existe una confirmación clara sobre el contenido y los alcances del encuentro planteado por la Unión Europea.

"Nadie nos ha confirmado aún claramente este asunto", señaló Mujahid, quien adelantó que cualquier decisión será comunicada una vez que concluya el análisis interno.

La agenda de la reunión tampoco ha sido difundida públicamente, aunque funcionarios europeos han adelantado que el tema central estaría relacionado con el retorno de ciudadanos afganos que permanecen de manera irregular en territorio comunitario.

Bruselas busca avanzar en las deportaciones

La posibilidad de una reunión entre ambas partes salió a la luz a mediados de mayo, cuando la Comisión Europea confirmó que había extendido una invitación a representantes talibanes para abordar cuestiones migratorias.

El portavoz de Interior de la Comisión Europea, Marcus Lammert, explicó entonces que el diálogo forma parte de una iniciativa impulsada desde octubre pasado por una veintena de países miembros de la Unión Europea y del espacio Schengen.

El objetivo es establecer mecanismos que permitan gestionar el retorno de personas afganas que no cuentan con derecho legal para permanecer en Europa y que, según las autoridades comunitarias, podrían representar riesgos para la seguridad.

Dicha propuesta forma parte de una estrategia más amplia que busca coordinar los procesos de repatriación y facilitar la cooperación técnica con las autoridades que actualmente controlan Afganistán.

Cabe recordar que la Comisión Europea ya había reconocido en febrero que comenzó a realizar misiones técnicas en Afganistán para explorar alternativas que permitan ejecutar retornos de migrantes en situación irregular.

Sin embargo, Bruselas admitió que estos procedimientos enfrentan importantes obstáculos debido a las condiciones políticas y humanitarias que prevalecen en el país desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.

La ONU pide frenar los retornos forzosos

Las medidas impulsadas por algunos países europeos han despertado preocupación dentro de Naciones Unidas.

El pasado mes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las personas deportadas a Afganistán y pidió a los gobiernos europeos reconsiderar estas políticas.

Türk insistió en que cualquier retorno debe estar respaldado por evaluaciones individuales de riesgo y recordó que el derecho internacional obliga a proteger a quienes podrían enfrentar persecución o amenazas graves al regresar a su país de origen.

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