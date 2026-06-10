Confirman que socio de Grupo Peak permanece prófugo

Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Grupo Peak, se encuentra actualmente prófugo de la justicia, confirmó el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco.

“Está prófugo por diversos procedimientos”, declaró el vicefiscal al referirse a la situación legal del señalado, quien está relacionado con el presunto fraude financiero conocido como Caso Peak.

Orden de aprehensión sigue en análisis judicial

De acuerdo con la autoridad, el proceso aún se encuentra en una fase previa a la ejecución de una orden de aprehensión definitiva, ya que está pendiente la determinación de un juez de control en el estado de Nuevo León para confirmar su procedencia.

Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril, sin embargo, posteriormente obtuvo un amparo que ha complicado su detención dentro del proceso judicial en México.

Amparos han frenado el proceso de captura

Específicamente, Orozco señaló que contra Sepúlveda ya existía una orden de aprehensión y que, además, se desarrolló un proceso de extradición desde España. También explicó que el imputado promovió dos juicios de amparo, uno en Nuevo León y otro en Tamaulipas, como parte de su estrategia legal para frenar o suspender acciones de detención.

El juez de control de Nuevo León inicialmente consideró que la orden de aprehensión era ejecutable, pero posteriormente surgió un segundo amparo promovido en Tamaulipas, cuya suspensión ya habría sido revocada por un juez de distrito.

Por lo que el caso vuelve a depender de la determinación del juez de control de Nuevo León para definir si la orden puede ejecutarse y proceder con la detención.

“Esta persona fue objeto de una orden de aprehensión y a su vez fue objeto de un litigio de extradición. El Reino de España aceptó y determinó en la extradición a propósito de este tema, esta persona promovió dos juicios de amparo: uno en Nuevo León y otro en Tamaulipas”, dijo Orozco.

“El primero de Nuevo León se inquirió con el juez de control sobre si era posible ejecutar la orden de aprehensión que se había dictado, el juez de control estimó que esa orden de aprehensión era ejecutable, luego vino el segundo amparo, el segundo promovido con Tamaulipas, sabemos que esta suspensión ha sido revocada por el juez de distrito de Tamaulipas y se ha inquirido con el juez de control de Nuevo León. Sí la orden de aprehensión se encuentra ejecutable, a la espera de que el juez de control resuelva”, agregó.

En paralelo, la Fiscalía del Estado ha recibido denuncias de al menos 155 inversionistas presuntamente afectados por el fondo Peak Investment Fund Management, originario de San Pedro, con un daño estimado que supera los 800 millones de pesos, según información oficial.

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